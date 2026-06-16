Unas 7.000 vacas, caballos y yeguas suben al puerto de Sejos para pasar allí el verano

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, acude a la subida del ganado a los puertos de Sejos. - GOBIERNO

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tradicional subida del ganado a los pastos comunales del puerto cántabro de Sejos, en la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, se ha celebrado este martes con la participación de cerca de 7.000 ejemplares de vacuno y equino, que ascienden a la montaña para aprovechar los pastos durante todo el verano.

A la cita, una de las "más representativas" del calendario rural y "máxima representación" de la ganadería extensiva, ha asistido la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, en representación del Gobierno de Cantabria.

Allí, acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha mostrado el apoyo del Gobierno regional al sector ganadero.

También han acudido la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballos; la de Cabuérniga, Rosa Fernández, y el de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez.

Para la consejera, se trata de un día "muy importante para los ganaderos y profundamente ligado" a la identidad rural cántabra.

Ha aprovechado para poner en valor "el esfuerzo y el arraigo" de un sector "clave" para el territorio y también ha resaltado el carácter "simbólico y económico" de esta práctica para los municipios del entorno.

Asimismo, Susinos ha incidido en el papel fundamental de la ganadería extensiva en la conservación del medio natural.

Y es que durante los meses estivales, los animales contribuyen al mantenimiento de los pastos, al cuidado de la biodiversidad y a la prevención de incendios, desempeñando una labor esencial en los ecosistemas de montaña.

En este sentido, la consejera ha señalado la necesidad de seguir actuando en la mejora de accesos y el acondicionamiento de pistas, así como en los desbroces y las quemas controladas.

"Todas estas labores son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del entorno", ha defendido, punto en el que ha reconocido que se irán abordando de forma progresiva en función de los recursos disponibles.

Además, ha subrayado que la subida a Sejos "es un reflejo del esfuerzo y la dedicación" de los ganaderos, a los que "todos debemos apoyar para garantizar el futuro de una actividad clave para la economía Cántabra".

Por su parte, Ceballos ha celebrado que cada año los ganaderos continúen con la subida de su ganado a los puertos, una práctica centenaria que, ha dicho, "refuerza nuestros vínculos con el territorio y demuestra el papel imprescindible de los ganaderos en la conservación de nuestros montes".