Jornada UGT sobre prevención de incendios forestales - UGT

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio y una encuesta elaborados por UGT en Verde destaca que un 77 por ciento de personas vinculadas al sector forestal de Cantabria considera "insuficiente" la gestión preventiva de los montes y de un "creciente" número de incendios forestales que este año ya han arrasado más de 17.000 hectáreas, casi el doble que en 2025.

Según Malena Díaz, técnica de UGT en Verde en la región, más de un 80% de los encuestados ya asocia los incendios forestales a uno de los principales riesgos para el futuro del medio ambiente, según ha puesto de manifiesto durante su intervención en la última conferencia de una jornada que ha organizado el sindicato en Puente Viesgo sobre 'Gestión forestal preventiva y social en Cantabria'.

El estudio de la organización se basa en entrevistas a personas relacionados con el sector forestal cántabro (gestores medio ambientales, servicios de prevención de incendios forestales, de emergencias y Protección Civil, ganaderos e investigadores y divulgadores) y en un cuestionario a un centenar de profesionales vinculados directa o indirectamente a la gestión preventiva de los montes.

Díaz destacó que, a la pregunta sobre los principales factores de riesgo de los incendios forestales en la comunidad autónoma, un 72,5% señaló el abandono del medio rural, un 70% la falta de gestión forestal, casi un 60% el cambio climático y cerca de un 55% la acumulación de vegetación seca.

"No podemos olvidar que hablamos de Cantabria, una comunidad autónoma donde un 68% de su superficie es forestal y que, según las últimas estadísticas del EFFIS (en siglas inglesas Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales), es con notable diferencia la que más superficie ha perdido en España con los incendios forestales en relación a su extensión", comentó la técnica de UGT en Verde.

En este sentido, Díaz señaló que el mencionado organismo europeo aclaraba en sus últimas estadísticas que entre 2008 y 2025 los incendios forestales habían quemado en Cantabria más de 74.800 hectáreas, un 14% de su superficie total. "Los incendios forestales implican una gran factura social y también económica porque sólo la extinción del fuego implica unos 19.000 euros por hectárea", avisó.

La sindicalista mostró su preocupación por los resultados del último estudio del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, UC y CSIC) que prevé que en el futuro casi se duplique el período de riesgo de incendios forestales hasta siete meses al año. Tras recalcar que los períodos de riesgo vienen ampliándose desde hace años, sentenció que "no hay temporada baja segura en los incendios forestales en Cantabria y los servicios de extinción se habilitan las 24 horas durante todo el año".

GESTIÓN PREVENTIVA Y TAMBIÉN SOCIAL

Una de las principales conclusiones del estudio de UGT es que "no puede haber prevención de incendios forestales sin gestión del territorio y no hay gestión del territorio sin personas, sin empleo y sin actividad económica".

En este sentido, Díaz avisó que "el abandono progresivo del medio rural y de actividades tradicionales se traducen directamente en menos aprovechamientos forestales, menos actividad ganadera, la pérdida de espacios abiertos y, sobre todo, un menor mantenimiento de los montes".

"La gestión forestal preventiva va ligada forzosamente a la gestión social, a la creación de un espacio de vida, un espacio de trabajo y a un espacio para las personas sin las que el mantenimiento de los bosques y la reducción del combustible vegetal que alimenta los incendios se hace más que difícil", añadió la técnica de UGT.

El sindicato indica en su estudio que, según las estadísticas del Gobierno de Cantabria, más de la mitad de los municipios de la región (55) están en reto demográfico porque tienen menos de 2.000 habitantes, una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o una tasa de envejecimiento superior al 30%.

Según las últimas estadísticas de la Seguridad Social, el pasado mes de octubre había en Cantabria 5.640 empleos o afiliaciones a la Seguridad Social en el sector primario más vinculado a los entornos rurales y forestales y más de un 55% de ellos (3.120) se localizaban en municipios de menos de 2.000 habitantes.

"El monte no se mantiene solo y la pérdida de actividad también tiene consecuencias sobre la conservación y en la capacidad de prevenir incendios", advirtió Díaz de las conclusiones de UGT, entre las que también figura que "la gestión forestal debe involucrar a todo el territorio".