Los 80 mártires del siglo XX de la Diócesis de Santander serán beatificados el 7 de noviembre

Archivo - Vistas del exterior de la Catedral de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La celebración de beatificación de los 80 mártires del siglo XX de la Diócesis de Santander tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a las 11.00 horas, en la Catedral de la capital cántabra.

Así lo ha anunciado este viernes el obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, que ha informado que la ceremonia estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, en representación del Santo Padre, León XIV.

El pasado 22 de mayo, el Papa firmaba el decreto de martirio del sacerdote Francisco González de Córdova y 79 compañeros mártires, que dieron su vida por la fe en la Diócesis de Santander entre 1936 y 1937.

González de Córdova tenía 48 años en el momento de su muerte y era párroco de Santoña. Él es quien encabeza una lista en la que se incluyen 79 compañeros, de los que 67 eran sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, tres seminaristas y siete laicos (cinco miembros de la Acción Católica, un juez de Primera Instancia y un maestro católico).

El Obispado ha recordado que el proceso diocesano de la Causa se inició en julio de 1996 por el entonces obispo, monseñor José Vilaplana Blasco. Un año después se constituyó la Comisión Delegada, encargada de iniciar el proceso con la recogida de declaraciones, testimonios y documentos oportunos.

El canónigo de la catedral y profesor de Historia de la Iglesia, Jesús Cuesta Bedoya, fue nombrado primer postulador en fase diocesana. Esta fase se clausuró el 28 de julio de 2018 por el entonces obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, quien firmó el decreto correspondiente.

A continuación, todo el material fue enviado a Roma, donde, en mayo de 2020, se inició la fase siguiente, que culminó el pasado mes de mayo con la aprobación por parte del Santo Padre.