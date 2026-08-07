El 82% de la plantilla de Prysmian ratifica el preacuerdo alcanzado para el convenio colectivo

huelga en la fábrica de cable Prysmian, en Maliaño (Camargo) - COMITÉ EMPRESA PRYSMIAN

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Prysmian, la fábrica de cable de Maliaño, ha ratificado este viernes por amplia mayoría -82 por ciento de los votos- el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la dirección para el nuevo convenio colectivo. Se pone así fin a un conflicto laboral que durante las últimas semanas ha estado marcado por varias jornadas de huelga, concentraciones y una negociación "complicada".

El preacuerdo, alcanzado por unanimidad de todo el comité tras "intensas" negociaciones, ha recibido el respaldo de más de ocho de cada diez trabajadores que han participado en la votación (127 personas de un censo de 140), lo que permitirá la firma definitiva del convenio.

El principal avance del acuerdo pasa por la equiparación de los pluses de turnicidad y nocturnidad para toda la plantilla de producción, una reivindicación que el comité había situado desde el inicio de la negociación como una "cuestión de justicia salarial".

El acuerdo beneficiará especialmente a las categorías de producción con menores salarios, que representan aproximadamente el 85% de la plantilla de fábrica -95 de los 111 trabajadores de producción- y que pasarán a recuperar, en el conjunto de la vigencia del convenio, entre el 90% y el 95% del IPC previsto para estos tres años.

El presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO), ha destacado en un comunicado que después de la última movilización del 14 de julio advirtieron a la empresa que necesitaban que acudiera a negociar "con un interlocutor válido y con voluntad real de alcanzar un acuerdo", pues de lo contrario adoptarían medidas "aún más contundentes".

"Los movimientos empezaron a producirse pocos días después y llegamos a este preacuerdo que recoge una cuestión esencial, que no es otra que todas las personas que realizan el mismo esfuerzo trabajando a turnos o de noche cobren exactamente lo mismo por esos conceptos", ha explicado el sindicalista, que ha subrayado que el resultado "demuestra que la unidad de la plantilla ha sido determinante".

"Veníamos de una situación nada sencilla, con dos años de ERTE, despidos recientes y una carga de trabajo inferior a la habitual. No era el escenario más favorable pero la plantilla decidió no agachar la cabeza y pelear hasta conseguir un acuerdo más que digno", ha expresado.

El comité ha agradecido el compromiso demostrado por la plantilla durante estas semanas, pues ha sido "decisivo para alcanzar un convenio que mejora de forma significativa las condiciones inicialmente planteadas por la dirección".