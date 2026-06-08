Soberón. - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo partido político '942 Cantabria' busca "replicar" en la región lo que se hace en otros municipios como Astillero y, así, "conseguir representar a toda la sociedad" y "que la gente sienta "ilusión por un cambio".

"Queremos llevar a las instituciones regionales la forma de hacer política que genera ilusión entre los vecinos de los diferentes municipios y que la gente se sienta representada con sus líderes", ha señalado uno de sus impulsores, el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), en una entrevista a Europa Press.

Soberón ha informado que el nuevo partido dará a conocer a su portavoz "en unas semanas", que "será el encargado de ir anunciando los plazos", y a su candidato regional y representantes locales "en unos meses".

"No es cuestión de quién, sino de qué va a aportar", ha subrayado Soberón, y, como hasta ahora, será "uno más" ayudando a compartir su forma de hacer las cosas a este proyecto común. Porque '942 Cantabria' es "la confluencia de ideas, formas de hacer las cosas diferentes, y pasión por Cantabria", ha dicho

En este sentido, Soberón, que ha reiterado que será candidato a la Alcaldía de Astillero en las próximas elecciones municipales, ha destacado que lograr 15 de 17 concejales en el municipio fue "el claro ejemplo de que si haces las cosas bien, de forma diferente, de manera cercana y con una pasión capaz de contagiar a la gente, la victoria no es de nuestro equipo, la victoria es de todo un pueblo".

En cuanto a las relaciones con el Ejecutivo autonómico (PP), el regidor ha lamentado "que no hayan apostado por nuestro municipio como nos lo merecemos, es decir, como el resto de Cantabria", y que "proyectos fundamentales no han contado con su apoyo".

Y ha subrayado que "si quienes eligen el Presupuesto de Cantabria no apuestan por nuestro municipio, nuestro municipio tendrá que estar presente donde se elige el Presupuesto de Cantabria".

"PERSONAS POR ENCIMA DE LAS SIGLAS"

El alcalde ha explicado que '942 Cantabria' surge como consecuencia de una reflexión compartida por "muchas personas que llevan años trabajando en política municipal, con un gran respaldo vecinal en sus municipios, y personas relevantes de la sociedad civil que son capaces de representar a gran parte de la sociedad cántabra, y que ven que Cantabria necesita un impulso, aire fresco, y ser liderada por una nueva generación".

Se trata, ha subrayado, de un proyecto colectivo en el que hay alcaldes y concejales "de todos los colores políticos", que actualmente cuentan con un respaldo vecinal "muy importante" y "son capaces de analizar los problemas y plantear soluciones", así como "figuras destacadas en muchas áreas de la sociedad", que irán dándose a conocer "en los próximos meses".

Ha añadido que este grupo "tan amplio" da un paso al frente tras escuchar a los vecinos, que "llevan años yendo a votar a nivel regional sin la misma ilusión que despiertan sus candidatos locales", por lo que creen que "este aire nuevo, esta forma diferente de hacer las cosas, esta nueva generación, va a generar la ilusión que la gente busca".

De esta forma, ha apuntado que el "sentido común" es la inclinación política de esta nueva formación. "Basta ya de las guerras del 'y tú más', o aplicar las directrices que marcan los grandes partidos desde Madrid", ha dicho.

"Las personas están por encima de las siglas, y eso es lo que vamos a demostrar", ha trasladado Soberón, que ha opinado que "la sociedad ha avanzando y las personas ya no son fanáticas de una formación política u otra, sino que buscan lideres, personas, iconos con los que se sientan reflejados, y ahí es donde tenemos el mejor equipo".

Cuestionado por posibles coaliciones, ha manifestado que ahora la prioridad de la formación es "seguir creciendo y consolidar el proyecto común, pensando en lo importante, que es Cantabria".

Así, ha resaltado que "hay muchas esperanzas puestas en esta alternativa, en esta corriente de ilusión", cuyo proyecto todavía está "en la fase de trabajo y construcción".