La AAVV del Ensanche propone que el horario máximo de las terrazas sean las 00.00 horas

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche ha entregado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, así como a los diferentes grupos políticos municipales, un documento con propuestas concretas para incluir en la modificación de la Ordenanza de Terrazas, entre las que se incluye que el horario máximo de apertura sean las 00.00 horas.

En concreto, quiere que el horario máximo de apertura en invierno sean las 23.00 horas; en verano, las 23.30, y los fines de semana, las 00.00 horas. En cuanto a las terrazas privadas de uso público, propone que estén abiertas hasta 22.00 horas y los fines de semana, hasta las 22.30.

Respecto al ruido, plantea entre otras medidas que las terrazas se ubiquen en zonas no ZAS (área urbana donde los niveles de ruido se mantienen por debajo de los límites establecidos por la ley); instalar sonómetros homologados o semáforos para control de decibelios; poder reducir el horario de apertura y el tamaño de la terraza, o cerrarla, si hay molestias al vecindario; prohibir aparatos de música y de televisión, y si el negocio tiene autorizada música en el interior, prohibir que instale terraza en el exterior.

Sobre la ubicación, insta a que no se permitan en aceras de menos de 3,50 ó 4 metros; que se sitúen siempre en el lado opuesto a la fachada y solo la longitud de la fachada del establecimiento, entre otras medidas.

En cuanto a la distancia, entre terrazas deberá ser de dos metros; igual que el paso libre peatonal desde la fachada, y habrá una sola fila de muebles con dos metros libres de paso a cada fachada. Asimismo pide no instalar terrazas en zonas ajardinadas.

Estas son algunas de las propuestas de la asociación, que también ha planteado sugerencias en ámbitos como la limpieza, mercancía, estufas (que quiere prohibir), toldos, soportales, estética y quejas ciudadanas.

Según ha explicado en un comunicado, el objetivo de su trabajo es contribuir "de forma constructiva" a la elaboración de la nueva normativa, "aportando una visión que tenga en cuenta las necesidades del vecindario y que favorezca un modelo de convivencia equilibrado entre la actividad hostelera y el derecho al descanso y a la salud".

Indica que la iniciativa surge como respuesta a la "expansión insostenible" de las terrazas hosteleras en el Ensanche, un fenómeno que comenzó como una medida excepcional durante la pandemia y que, con el paso del tiempo, se ha convertido "en una ocupación desmedida del espacio público".

"Pese a que la alcaldesa de Santander ha prometido en varias ocasiones a lo largo de la legislatura la modificación de esta ordenanza, la actualización de esta normativa todavía no se ha materializado", lamenta la AAVV, que insiste en la necesidad de que este compromiso "se concrete cuanto antes para dar respuesta a una demanda vecinal ampliamente compartida".

Con este fin, la Asociación de Vecinos ha realizado un análisis comparativo de ordenanzas municipales de todas las capitales de provincia y de ciudades de más de 120.000 habitantes.

Según explica, entre las tendencias más recientes destacan aquellas que promueven "una gestión más cuidadosa del ruido", así como una "protección reforzada" de la salud y el descanso vecinal.

"Con este trabajo buscamos aportar soluciones y experiencias contrastadas que contribuyan a una ordenanza equilibrada, justa y beneficiosa para toda la ciudad. Entendemos que la salud, el descanso y la convivencia deben estar en el centro de la regulación, sin dejar de reconocer la importancia de la actividad económica", señala.

"La asociación reafirma así su voluntad de colaborar con las instituciones municipales en la construcción de una normativa moderna, eficaz y respetuosa con los derechos de todas las partes implicadas, concluye.