Abierta la convocatoria de workshops del Día Marítimo Europeo 2027 que se celebrará en Santander

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para seleccionar los workshops que formarán parte del programa del European Maritime Day 2027, el Día Marítimo Europeo que Santander acogerá los días 20 y 21 de mayo.

Empresas, universidades, centros tecnológicos y de investigación, asociaciones y otras organizaciones vinculadas al ámbito marítimo y la economía azul podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 7 de diciembre, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La convocatoria ofrece a estas entidades la posibilidad de trasladar a la principal cita europea sobre asuntos marítimos sus ideas, experiencias y debates.

La Comisión Europea seleccionará un máximo de 24 workshops mediante un procedimiento competitivo. Las propuestas deberán contar con una clara dimensión europea, reunir perfiles diversos y complementarios y plantear formatos atractivos e interactivos.

Entre los criterios señalados figuran también el equilibrio geográfico y de género, mientras que la participación de jóvenes se valorará favorablemente.

Una vez resuelta la convocatoria, la Comisión Europea contactará con las organizaciones seleccionadas para coordinar su participación.

Las condiciones y el formulario para presentar propuestas están disponibles en la convocatoria oficial de workshops del European Maritime Day.

El Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es), está difundiendo la convocatoria entre los agentes regionales y sectoriales que puedan aportar contenidos al encuentro, como el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, IHCantabria, y el Clúster Marítimo de Cantabria, MarCA.

El objetivo es favorecer la presencia de iniciativas capaces de mostrar la especialización de Cantabria en ámbitos como el mar, la economía azul, la investigación y la innovación.

SODERCAN facilitará la coordinación general de estas actividades dentro del Día Marítimo Europeo 2027, pero no asumirá su organización ni financiación.

El European Maritime Day es la principal cita anual de la Unión Europea dedicada a los asuntos marítimos y al crecimiento azul sostenible. El encuentro reúne a responsables políticos, empresas, investigadores, organizaciones sectoriales y profesionales de distintos países para abordar los retos y oportunidades relacionados con el mar, la sostenibilidad y la innovación.

El Gobierno de Cantabria, con la coordinación de SODERCAN, trabaja con la Comisión Europea en la organización de Santander 2027. La preparación comprende aspectos como la definición de los espacios congresuales y expositivos, la implicación de las instituciones y la incorporación del ecosistema regional de economía azul.

El planteamiento busca, además, conectar el congreso con la ciudad, el puerto, las empresas y la ciudadanía.

La apertura de esta convocatoria marca así una nueva fase en la organización del encuentro y permite que las capacidades y propuestas del ecosistema marítimo y de economía azul comiencen a incorporarse al programa de Santander 2027.