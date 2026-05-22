Abiertas las dos últimas convocatorias del programa Interreg Sudoe 2021-2027

Los nuevos programas europeos movilizarán más de 14 millones de euros para proyectos de cooperación transnacional en el sudoeste europeo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía ha informado este viernes de la apertura de la tercera y cuarta convocatoria del programa Interreg Sudoe 2021-2027, las últimas previstas dentro del actual periodo de programación europea.

El programa Interreg Sudoe, del que la Consejería es autoridad de gestión, tiene como objetivo apoyar el desarrollo regional del sudoeste de Europa mediante la cooperación transnacional entre administraciones públicas, entidades especializadas, universidades y agentes sociales para abordar retos comunes en el territorio.

Las convocatorias movilizarán más de 14 millones de euros para el desarrollo de proyectos vinculados, entre otros ámbitos, a la gestión de recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, el envejecimiento de la población o la prevención de incendios, ha informado el Gobierno.

La tercera convocatoria está destinada a proyectos de capitalización, orientados a analizar, sintetizar y difundir resultados obtenidos en proyectos desarrollados en el marco de Interreg Sudoe 2014-2020 y 2021-2027.

Las candidaturas deberán centrarse en una de las tres temáticas establecidas: gestión de los recursos hídricos; recursos y cadenas agrícolas/forestales; y envejecimiento de la población.

En concreto, se prestará especial atención a cuestiones como la gestión de los usos del agua, la calidad hídrica y la lucha contra la contaminación; la adaptación al cambio climático y la digitalización de procesos en el ámbito agroforestal; así como el envejecimiento activo y saludable, los servicios innovadores y la innovación social.

El presupuesto total de esta convocatoria asciende a 5,35 millones de euros y se seleccionarán un máximo de seis proyectos, dos por cada temática.

Por su parte, la cuarta convocatoria estará dirigida a proyectos estructurantes, concebidos para establecer herramientas y mecanismos de coordinación transnacional que permitan reforzar las políticas públicas y generar resultados transferibles a otros territorios europeos.

En este caso, las candidaturas deberán centrarse en dos grandes ámbitos: la lucha contra los incendios y el envejecimiento de la población.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 8,7 millones de euros, de los que 5,7 millones se destinarán a proyectos vinculados a incendios y 3 millones a iniciativas relacionadas con el envejecimiento. Se seleccionará un único proyecto por temática.

La Consejería de Fondos Europeos ha animado a las entidades cántabras potencialmente interesadas a participar en estas convocatorias, especialmente a administraciones públicas, universidades, centros de investigación, asociaciones especializadas y agentes vinculados al desarrollo territorial y la innovación social.

Según ha confirmado la propia Consejería, en la comunidad autónoma ya existen entidades beneficiarias de estas ayudas, como IDIVAL, el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria, la Fundación UCEIF, CTC, el GAL Valles Pasiegos, OPE y CIC Consulting Informático. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, antes de las 14.00 horas.

Toda la información sobre ambas convocatorias está disponible en la página oficial del programa Interreg Sudoe.