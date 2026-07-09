La Abogacía cántabra reclama retribuciones "justas y dignas" para la justicia gratuita

Concentración en defensa del turno de oficio y la justicia gratuita - COLEGIO

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía de Cantabria ha reclamado a las administraciones un compromiso "real, inmediato y sostenido" con la justicia gratuita y el turno de oficio, así como una nueva ley en la materia, financiación "suficiente" y retribuciones "justas y dignas" que se actualicen de forma "automática" para los letrados que prestan este servicio.

Poner fin a los "desequilibrios territoriales", que haya un "reconocimiento institucional" y "respeto efectivo" al trabajo que desempeñan estos abogados y medidas urgentes que eviten el "deterioro irreversible" del servicio son otras de las peticiones que ha exigido el colectivo este jueves, al conmemorar el Día de la Justicia Gratuita.

Lo ha hecho con dos concentraciones, en los juzgados de Santander y Medio Cudeyo, para defender el turno de oficio, y en las que además de representantes del Colegio de la Abogacía de la comunidad autónoma han participado, entre otras autoridades, la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, el presidente y el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga y Jesús Arteaga, o la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, que ha acudido a la cita en Solares, a las 9.30 horas en la sede del Tribunal de Instancia del municipio.

A la concentración en la capital, celebrada a las 12.30 horas en el complejo judicial Las Salesas, se han sumado además el director general de Justicia, Juan Sáez Bereciartu; el secretario del TSJC, Joaquín de la Serna; el segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Javier García; y representantes de la Asociación de Jóvenes Abogados.

Con ambos actos, los letrados de la región han reivindicado este derecho esencial de la ciudadanía y han puesto en valor el trabajo de quienes lo hacen posible. El año pasado, en la región se registraron 10.506 asuntos, unos 500 más que en el ejercicio anterior, atendidos por 490 profesionales (en 2024 había 502 adscritos, según datos del Observatorio de la Justicia Gratuita).

En las dos convocatorias se ha leído un manifiesto titulado 'Es el turno de defender la Justicia', en el que se recuerda que la justicia gratuita "no es una concesión", sino "un derecho de la ciudadanía", y que el turno de oficio "no es una labor gratuita ni voluntaria", sino "un trabajo profesional, especializado, permanente y comprometido" prestado por profesionales que defienden a quienes más lo necesitan.

La lectura ha corrido a cargo de la vicedecana del Colegio, Cristina Pelayo, que ha subrayado, como recoge el texto, que "sin defensa no hay igualdad, sin igualdad no hay tutela judicial efectiva, y sin tutela judicial efectiva no hay verdadero Estado de derecho", de ahí el compromiso "real, inmediato y sostenido" reclamado a las administraciones (la inversión total descendió de 2.809.890 en 2024 a 2.770.799 euros en 2025).

Porque, como han avisado los abogados cántabros, "sin recursos suficientes, sin inversión estable y sin una financiación adecuada, no puede existir un sistema de justicia gratuita eficaz". El año pasado se presentaron 8.340 solicitudes de justicia gratuita, de las que 4.716 obtuvieron el reconocimiento del derecho.

El documento insiste así en que "todo trabajo efectivamente realizado por la abogacía de oficio debe ser reconocido y retribuido", y con "compensaciones justas, dignas, suficientes y acordes con la complejidad técnica, la responsabilidad asumida y el tiempo dedicado", remacha.

En este sentido, los letrados cántabros han alertado de que la falta de mejora de las condiciones compromete la continuidad y calidad del servicio, y han avisado: "Cuando se debilita la defensa de oficio, se pone en riesgo el acceso a la Justicia y, con ello, el propio Estado de derecho".

Por todo ello, con esta jornada han querido reivindicar una nueva ley de justicia gratuita, financiación suficiente, retribuciones "dignas y actualizadas", reconocimiento institucional y medidas urgentes que eviten el "deterioro" del servicio.

"Porque defender el turno de oficio es defender a la ciudadanía. Porque defender la justicia gratuita es defender la igualdad. Y porque sin defensa no hay justicia", han concluido en el manifiesto.