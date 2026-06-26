La Abogacía de Cantabria celebra San Juan Bautista con la jura de 14 nuevos colegiados

La Consejera De Presidencia, Justicia, Seguridad Y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, Asiste A Los Actos Con Motivo De La Festividad De San Juan Bautista Organizados Por El Colegio De La Abogacía De Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Cantabria, con motivo de la festividad de San Juan Bautista, ha celebrado la jura o promesa de 14 nuevos letrados con una jornada de encuentro de la profesión que ha combinado tradición y futuro.

En sendos comunicados, remitidos por la entidad colegial y el Gobierno regional, se informa de que la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, ha asistido a la misa celebrada en la parroquia del Santísimo Cristo, en Santander, en memoria de los colegiados fallecidos.

Por su parte, el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Ignacio Sáez, ha representado al Ejecutivo autonómico en el acto institucional celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, donde se ha desarrollado la jura o promesa profesional de los nuevos colegiados, así como el homenaje a los abogados que cumplen 50 ó 25 años en la corporación.

Urrutia ha destacado que la festividad de San Juan es una cita para reconocer "el compromiso y la vocación de servicio de los profesionales de la abogacía, una profesión imprescindible para garantizar la defensa de los derechos y libertades de las personas".

La consejera ha repasado diferentes actuaciones de su departamento en colaboración con este colegio, y ha remarcado que el presupuesto de 2026 destina a la remuneración de letrados de asistencia jurídica gratuita 3.165.000 euros, lo que supone un 24 por ciento más sobre la cantidad destinada en 2023.

Finalmente, ha subrayado que el Gobierno cántabro mantiene "un firme compromiso con la mejora del servicio público de Justicia", y ha subrayado "la colaboración permanente con todos los estamentos jurídicos, entre ellos la abogacía".

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, ha señalado que el acto de San Juan es "el más importante" de la corporación pues supone encuentro entre generaciones, una celebración de la Abogacía y un momento para reconocer la trayectoria de quienes se han dedicado a esta profesión, recordar a quienes precedieron a la actual colegiación y dar la bienvenida a quienes comienzan ahora su camino profesional.

El decano ha hecho un balance del primer año de trabajo de la actual Junta de Gobierno, que ha estado marcado por el objetivo de construir un Colegio "más abierto, más participativo, más cercano y útil" para todos los colegiados.

En este sentido, ha destacado el impulso de las secciones colegiales, la mejora de la comunicación interna, la creación de un Centro MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) y el refuerzo de la formación ante los cambios derivados de la Ley de eficiencia del servicio público de justicia.