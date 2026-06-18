Los abogados de la justicia gratuita tendrán dos plazas de aparcamiento y espacio para esperas y entrevistas en Salesas

Entrada juzgados Santander. Complejo Salesas. Juzgado de Guardia. Justicia Gratuita. - COLEGIO ABOGACÍA

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los abogados cántabros que prestan el servicio de justicia gratuita tendrán una zona exclusiva para ellos en el complejo Las Salesas, en Santander, y dos plazas de aparcamiento reservadas para los profesionales que estén de guardia.

El espacio se habilitará con motivo de las obras de reforma y ampliación del Juzgado de Guardia, que la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria tiene previsto iniciar este viernes, 19 de junio.

La actuación permitirá crear un espacio para que los letrados esperen hasta que tengan que intervenir y puedan también mantener entrevistas reservadas con sus clientes, algo "indispensable" para garantizar el correcto ejercicio del derecho de defensa.

La creación de esta zona exclusiva responde a una "reivindicación histórica" del Colegio de la Abogacía de la región, que quedó incorporada al Pacto para la Justicia en Cantabria suscrito el 12 de julio de 2024, ha informado la entidad en un comunicado.

La petición ha sido atendida por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, a través de la citada Dirección General.

Las obras abarcarán también la remodelación del vestuario de la Guardia Civil, el despacho del magistrado, la sala de reconocimiento y la estancia destinada a los funcionarios del servicio.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de tres semanas y se desarrollarán durante las tardes, a partir de las 14.00 horas, y en horario de mañana los sábados y domingos, con el objetivo de reducir al máximo su incidencia sobre la actividad judicial.

Durante las tardes y los fines de semana en los que se ejecuten las obras, el servicio de guardia se trasladará provisionalmente a la zona ocupada por la Sección de Violencia sobre la Mujer, situada en una dependencia próxima dentro del mismo edificio.

APARCAMIENTO.

Junto a la reforma de las dependencias, las gestiones realizadas por el Colegio con Justicia y Ayuntamiento de Santander permitirán disponer próximamente de dos plazas de aparcamiento en Las Salesas reservadas para los letrados que presten el servicio de guardia.

El Colegio informará a sus profesionales cuando las plazas entren en funcionamiento y se determine el procedimiento para obtener y habilitar las acreditaciones necesarias para su uso.

Además, se están analizando soluciones similares para el resto de los partidos judiciales de Cantabria. En este sentido, hay conversaciones en fase "avanzada" con el Ayuntamiento de Torrelavega y la Policía Nacional para facilitar el estacionamiento de los abogados que prestan servicios de guardia en la capital cántabra y la del Besaya.