Abre el aparcamiento de Mataleñas con 80 plazas tras una inversión de 1,1 millones

Apertura del aparcamiento de Mataleñas - SANTANDER

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha abierto este martes al público el aparcamiento de Mataleñas una vez concluidas las obras de naturalización y adecuación del espacio y completado el proceso de asentamiento del césped instalado en las plazas de estacionamiento, unas 80.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado que la ciudad recupera así y tras una inversión de 1,1 millones (de los que 800.000 euros corresponden a fondos europeos) un espacio "completamente renovado" que "mejora la accesibilidad, incrementa la calidad ambiental del entorno y ofrece un aparcamiento plenamente integrado en uno de los enclaves naturales más emblemáticos del litoral santanderino".

"Desde el primer momento nos marcamos un doble objetivo: mejorar este espacio y hacerlo escuchando a los vecinos. Hoy podemos decir que hemos cumplido ambos compromisos y que Santander contará con un aparcamiento más funcional, más sostenible y mucho mejor integrado en el paisaje de Mataleñas", ha remarcado la regidora.

La actuación se inició el pasado mes de enero y ha permitido transformar el estacionamiento situado junto al campo de golf mediante criterios de "sostenibilidad, accesibilidad y calidad urbana".

Las obras han incluido la mejora de calzadas y firmes; la instalación de plazas de aparcamiento ejecutadas con sistemas de pavi-césped, que reducen el impacto visual del estacionamiento y favorecen una mejor integración paisajística; la renovación de la señalización y el refuerzo del alumbrado público para mejorar la seguridad del recinto.

La apertura se produce una vez que el césped ha alcanzado el grado de implantación necesario para soportar el uso continuado de los vehículos, proceso de asentamiento que se ha prolongado debido a las elevadas temperaturas registradas en las últimas semanas.

El proyecto definitivo incorpora las mejoras consensuadas con la Asociación de Vecinos de Cueto tras un proceso de diálogo que permitió adaptar la propuesta inicial sin comprometer los plazos de ejecución vinculados a la financiación europea.

Entre esas modificaciones figuran la adecuación del número de plazas de aparcamiento, la creación de nuevas zonas estanciales y una mejor integración de los futuros aseos mediante módulos cerrados..

"El resultado demuestra que es posible compatibilizar la mejora de los servicios públicos con la protección del entorno y con la participación ciudadana. Hemos trabajado con responsabilidad, escuchando y alcanzando acuerdos que hoy se traducen en un proyecto mejor para todos", ha subrayado Igual.