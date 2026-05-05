Abril fue muy seco en Cantabria y el más cálido desde 1961, según la AEMET

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SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

El pasado abril fue extremadamente cálido y muy seco en Cantabria, según la Agencia Estatal de Meteorología, que señala que la temperatura media en la región fue de 13,3 grados centígrados, 3,2 ºC por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia (1991-2020).

Así, el de 2026 ha sido el abril más cálido desde 1961, mientras que el más frío fue el de 1986, con 6,5 ºC de media. La temperatura máxima media registrada en la región el mes pasado fue 18,6 ºC, que son 3,4 grados más de lo habitual, y la mínima de 8 grados, 3 más.

Respecto a la precipitación, abril fue muy seco, con 42,1 litros por metro cúbico (mm) de lluvia, un 60 por ciento menos de lo esperado para este mes del año, pues la media suele ser 105,3 mm. De este modo, el de este año ha sido el cuarto abril más seco desde 1961.

Por su parte, el año hidrológico en curso (de octubre de 2025 a abril de 2026) es hasta ahora muy seco, con 763,3 mm, un 16% menos que en el mismo periodo de la serie 1991-2020 (905,9 mm).

En todo el mes, hubo 147,4 horas de sol, según datos del observatorio situado en el aeropuerto de Santander, cuando la media mensual (2006-2026) es algo superior, de 151,5.

En esa misma estación, el viento alcanzó la racha máxima de 46 kilómetros por hora, el día 2, y a lo largo del mes se registraron 1.877 descargas de rayos, especialmente el día 29, con 1.063.