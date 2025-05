Acaba sin avenencia la conciliación entre el rey emérito, que no va, y Revilla, que no rectifica

El abogado del regionalista asegura que no ha "mentido" y la letrada designada por Juan Carlos I dice que "no todo vale en la contienda política" SANTANDER 16 May. (EUROPA PRESS) -

El acto de conciliación entre el rey emérito y el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, celebrado este viernes en los juzgados de Santander, ha terminado sin avenencia, sin que Juan Carlos I haya asistido a la vista y después de que el también secretario general del PRC se haya negado a rectificar, como pedía en la abogada designada por el monarca, que acompañada de su procurador se ha ratificado en el escrito.

La conciliación ha durado quince minutos: ha comenzado a las 10.05 horas y ha finalizado a las 10.20 sin un acuerdo entre las partes ya que como ha explicado el letrado del regionalista, el catalán José María Fuster-Fabra, en dicho escrito -previo a la interposición de una demanda por injurias y calumnias- se pide a su cliente que "reconozca que ha mentido" cuando llamó "evasor fiscal" al exjefe del Estado.

Algo que no se puede hacer, según el abogado de Revilla, que ha asegurado que su patrocinado "no mintió". En este sentido, ha indicado que si bien ha vertido "opiniones muy críticas" contra el padre del actual Rey de España, lo ha hecho en base a unos hechos que no conoce por sí mismo, sino por diversas informaciones publicadas en "muchos" medios de comunicación.

Así, el diputado regional "bebe de unas fuentes que dicen una serie de cosas" sobre el rey emérito y él las expone públicamente, en diferentes programas de televisión, tratándose de un "personaje público" que habla de otro "personaje público" -entre los que el nivel de capacidad de criticar es "mucho mayor"- y acerca de cuestiones sobre las que hay "interés público".

Lo ha alegado así Fúster-Fabra en la sala de vistas número 9 del complejo judicial de Las Salesas, donde se ha celebrado el acto de conciliación ante la letrada del Juzgado de Primera Instancia número 13 de la ciudad.

Al hilo de lo anterior, y tras precisar que una mentira se dice en contra de "lo que se sabe, se cree o se piensa", el abogado ha señalado que el expresidente cántabro "puede no saberlo, pero sí pensar o creer" que lo que él ha leído en los medios y dicho después en programas es "cierto", toda vez que "la fuente de conocimiento es real" y en las noticias se citan además fuentes oficiales (como un informe de la Fiscalía Anticorrupción que se archivó porque prescribió y dada la invilabilidad del monarca), ha remachado.

Fuster-Fabra, que ha evidenciado asimismo que el emérito no ha ejercido nunca ningún tipo de acción contra medios de comunicación que publicaron esas informaciones, ha sentenciado que como su cliente "no mintió" no se puede avenir en el acto de conciliación, de cara al cual Juan Carlos I le reclamaba, además de una rectificación pública, 50.000 euros por manifestaciones injuriosas y calumnias en programas de televisión que vulnerarían su derecho al honor (cuantía que destinaría a Cáritas España).

El rey emérito -que desde el pasado lunes se encuentra en España, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, donde este fin de semana tiene previsto seguir las regatas que se disputan a bordo del 'Bribón'- ha estado representado en la vista por la abogada Guadalupe Sánchez, -que también lo es de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- y por el procurador Jesús Martínez Rodríguez.

Ambos llegaron a los juzgados de la capital cántabra sobre las 9.20 horas y no han atendido a la prensa, ni a la entrada ni tampoco a la salida, como sí han hecho Revilla y su abogado, que han asistido junto a la procuradora María Dolores Cicero, el portavoz del PRC en Santander, Felipe Piña, y el exconcejal regionalista Antonio Pérez 'Tonino', entre otros.

Antes de comenzar el acto y al finalizar el regionalista ha recibido el apoyo de algunos ciudadanos que han acudido o pasaban por el lugar, donde también se han concitado más de medio centenar de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos, de los que una veintena ha podido acceder a la sala donde se ha celebrado.

"NO TODO VALE EN LA CONTIENDA POLÍTICA"

En aras de intentar llegar a un acuerdo, y teniendo en cuenta los argumentos del representante legal de Revilla, la letrada del Juzgado ha concedido a conciliantes y conciliados un turno extra de réplica y contra réplica, que la abogada del rey emérito ha aprovechado para opinar que la otra parte tiene un interés "más mediático que jurídico" en esta cita.

Y también, para aportar un reciente auto que se ha incorporado al expediente dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el magistrado Manuel Marchena como ponente, resolución que vendría a contravenir la argumentación de Fuster-Fabra sobre el hecho de que Revilla no mentiría, cuando sus opiniones -ha puntualizado Sánchez- "carecen de base fáctica".

"No todo vale en la contienda política", ha remachado esta letrada, antes de evidenciar que en este caso no se trata de ciudadanos particulares y de aseverar que Revilla "goza de más prerrogativas" que el rey.

Por alusiones, el regionalista ha pedido la palabra al finalizar el acto, extremo que la letrada del Juzgado le ha concedido y ha podido así aclarar que no tiene más privilegios que el monarca, pues fueron él y su partido quienes suprimieron el aforamiento de los diputados en Cantabria. "Por eso estoy aquí", ha sentenciado.