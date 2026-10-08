Los acampados en la Plaza Porticada guardarán esta tarde un minuto de silencio y otro "de rabia" por Maricarmen

Unas cuarenta tiendas permanecen en la Plaza Porticada - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda en la Plaza Porticada de Santander guardarán esta tarde, a las 20.00 horas, un minuto de silencio y otro "de rabia" por el fallecimiento esta noche de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el distrito de Retiro de Madrid.

Tras ello, tendrá lugar una concentración en este céntrico espacio de la ciudad, donde se están dejando velas bajo una pancarta que recuerda a esta mujer, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda. En este sentido, desde el Sindicato de Vivienda están animando a la ciudadanía a que esta tarde acuda con velas y flores.

"Se decía en el momento en el que la desahuciaron que ese desahucio le va a costar la vida y al final le ha costado la vida", ha lamentado en declaraciones a Europa Press Hugo Cicero, uno de los acampados en la Porticada, que ha reconocido que la noticia "cayó de sopetón".

Ha señalado que los acampados no se lo podían creer, que están "disgustados" y también con un sentimiento de "impotencia por no poder hacer nada", pero ha afirmado que no van a dejar de luchar por "lo que nos pertenece", tal y como ella dijo, con fin de que las instituciones "abran un poco los ojos".

Cicero ha incidido que el caso de Maricarmen recuerda al de Amparo Pérez hace años en Santander y de Olga Matute, quien se suicidó tres días antes de ser desahuciada. "Los desahucios al final cuestan salud y cuestan la vida", ha sentenciado.

Además de los actos de esta tarde, también se sucederán en la Plaza Porticada diferentes charlas. Entre ellas, una este viernes del Sindicato de Vivienda y el fin de semana habrá otras ofrecidas por el Sindicato de Estudiantes que abordarán cómo llevar la huelga general a las aulas. También se pretende que una se centre en los vecinos afectados por el macropoyecto 'Bosques de Santander'.

Tras más de una semana de acampada, permanecen en la Plaza Porticada alrededor de unas cuarenta tiendas de campaña que ayer vivieron un día "muy complicado" por las lluvias registradas en Santander, aunque lo peor, ha señalado Cicero, fue el viento.

Por último, ha indicado que hay "un montón" de gente interesada en la acampada, que también les están facilitando comida y que se están organizando por guardias para que los participantes puedan descansar.