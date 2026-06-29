ACAT, AMAT y Proyecto Hombre Cantabria piden más recursos para avanzar frente a las adicciones

Lectura en el Patio Central del Parlamento por el Día Mundial de apoyo a las personas con adicciones. - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT), AMAT-Afrontando Adicciones y Proyecto Hombre Cantabria han pedido este lunes en el Parlamento regional más políticas públicas estables y de consenso para avanzar frente a las adicciones.

En la lectura de un manifiesto en un acto institucional con motivo del Día Mundial de Apoyo a las Personas con Adicciones (se conmemora el 26 de junio) han reclamado "más herramientas" que sirvan para la prevención, intervención y reinserción de las personas con este problema.

"Nos ponemos, una vez más, a su entera disposición para avanzar. Somos el termómetro de la calle, conocemos los nombres y apellidos de quienes sufren y acumulamos la experiencia técnica y humana necesarias. Queremos seguir trabajando codo con codo con la Administración, a quienes agradecemos su apoyo y colaboración, pero aún queda mucho por hacer y necesitamos que se nos dote de las herramientas y la estabilidad necesarias para dar respuestas integrales a problemas complejos", ha dicho.

En este sentido, las asociaciones han subrayado que trabajan "de forma incansable" en la prevención y el tratamiento de las adicciones en Cantabria, y que han ido al Parlamento "a dar voz a una realidad que no siempre se quiere ver", pero que convive con la gente en las calles, las aulas y los hogares.

Y es que, según han informado, esta problemática ha cambiado, pero el sufrimiento que genera "sigue siendo el mismo".

"Hoy no hablamos sólo de sustancias", han matizado las entidades, que han explicado que las adicciones en estos momentos van desde el consumo de drogas tradicionales, hasta el juego patológico y el uso compulsivo de las pantallas que afecta, sobre manera, a la juventud.

Por otro lado, han querido tener una mención especial para las "grandes olvidadas", que, a su juicio, son las familias, porque detrás de cada persona con una adicción hay madres, padres, hijos y parejas "que sufren el desgaste de vivir con esta situación".

Las asociaciones han pedido apoyo para "reconocer, incentivar y proteger" a los profesionales que trabajan con los adictos, y han defendido los derechos de las personas que conviven con este problema, porque, a su juicio, "merecen el mismo respeto, dignidad y lugar en la sociedad".

Y han destacado que también necesitan el apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía, porque tienen "el poder de informar y la responsabilidad de educar".

"Nadie está a salvo de caer en una adicción, ni ninguna familia está libre de vivir esta situación. Miremos a nuestro alrededor con comprensión y solidaridad, construyendo una sociedad que proteja en lugar de juzgar", ha concluido.

Durante el acto, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, ha recalcado el compromiso de la institución con un problema que afecta "a las personas, a la convivencia, a los centros de trabajo y al nivel de bienestar de Cantabria".

Además, ha subrayado la importancia de escuchar a las organizaciones que trabajan directamente con las personas afectadas y sus familias, ya que son "quienes conocen de primera mano la dimensión humana del problema, pero también las historias de recuperación y superación que se producen cada día".

Finalmente, ha González Revuelta ha defendido la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales "como una herramienta imprescindible para ofrecer respuestas eficaces, optimizar recursos y acompañar a las personas en su proceso hacia una vida libre de adicciones".