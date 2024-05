Los accidentes de trabajo graves crecen un 17,65% en Cantabria en el primer cuatrimestre

CCOO censura que "la prevención brilla por su ausencia" y que la seguridad y la salud de los trabajadores "deja mucho que desear"



SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes de trabajo de carácter grave han repuntado un 17,65% en Cantabria en el primer cuatrimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta un total de 19, y también han subido en abril, con cuatro registrados, en comparación con el mes anterior.

En abril, se han producido un total de 1.111 accidentes durante la jornada de trabajo, de los cuales 532 han sido con baja, 474 en jornada y 58 in itinere, según datos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha calificado estos datos de "dramáticos", con un nuevo aumento de los accidentes de trabajo graves que en su opinión indican "que la prevención brilla por su ausencia" y que la seguridad y salud de los trabajadores en Cantabria "deja mucho que desear".

Para Lombilla, los datos mensuales demuestran que la seguridad laboral "no es una prioridad para las empresas", por lo que ha insistido en la necesidad de un cambio, "porque no podemos conformarnos con unos datos de siniestralidad tan alarmantes: estamos hablando de personas trabajadoras, no de cifras sin más".

La Secretaría de Salud Laboral ha hecho hincapié en que debe producirse una aplicación "efectiva" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque "si el cumplimiento de la ley fuera real" y los trabajadores tuvieran "la formación necesaria en sus puestos de trabajo", si la documentación preventiva obligatoria "no se quedase en un papel", si se abordasen "de forma efectiva" los riesgos psicosociales o se implantaran medidas preventivas para evitar riesgos, "no estaríamos hablando de unas cifras de siniestralidad tan graves".

Por eso, CCOO ha reivindicado que la prevención de riesgos laborales debe priorizarse en las empresas porque es el único camino para reducir la siniestralidad.