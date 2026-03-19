El acondicionamiento de sendas de El Patatal terminará a principios de junio tras una inversión de 422.000 euros

Acondicionamiento de sendas en el Parque de Las Tablas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega prevé que el proyecto de acondicionamiento con criterios ecológicos de las sendas del Parque de Las Tablas, conocido como El Patatal, finalice a comienzos del mes de junio tras una inversión de 421.952 euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resliencia, ya que la actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y fomentar el uso del parque como espacio para la actividad física, el ocio y la movilidad sostenible, mediante la creación de una red de itinerarios accesibles y respetuosos con el entorno natural. Además, contempla la canalización para la futura iluminación del parque.

En concreto, se habilitará un recorrido principal, perimetral y transversal, con una anchura de tres metros, ejecutado con pavimento terrizo permeable, que permite una mayor integración ambiental, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Asimismo, se crearán caminos secundarios de 1,80 metros de anchura y nuevas conexiones que permitirán recorrer el parque de forma completa, incluyendo una senda ovalada de 400 metros en el interior.

El proyecto mantiene los actuales recorridos de running y bicicleta de montaña, así como el tramo de carril bici integrado en la red ciclable entre Suances y Los Corrales de Buelna.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez, han señalado que se trata de una actuación diseñada para garantizar un uso accesible, seguro e inclusivo, adaptado a personas de todas las edades y que cumple la normativa vigente en materia de accesibilidad.

También han explicado que este proyecto permitirá ordenar y mejorar los accesos y recorridos del parque, y con ello favorecer su uso cotidiano por parte de la ciudadanía y reforzar su papel como espacio natural de referencia en el municipio.

Además, la actuación incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, con el uso de materiales permeables y soluciones que minimizan el impacto sobre el entorno.

Este proyecto se suma a la reciente actuación de renaturalización desarrollada en el Parque de Las Tablas dentro del programa 'Torrelavega Conexión Natural', que ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros en este espacio.

Gracias a esta iniciativa, se han plantado más de 1.300 árboles, 1.200 arbustos, 1.000 plantas trepadoras y 18.000 acuáticas. Además se han creado seis humedales naturalizados, eliminado más de 157.000 metros cuadrados de vegetación invasora e instalado mobiliario urbano.

'Torrelavega Conexión Natural', que el Ayuntamiento lidera junto al Patronato Municipal de Educación-SERCA y SEO/ BIRDLIFE, tiene un presupuesto de 2 millones de euros y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- Next GenerationUE.