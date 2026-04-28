Activado el protocolo por bullying en el BM Torrelavega por insultos y burlas a jugadoras en un chat de WhatsApp

Archivo - Pabellón Vicente Trueba - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bathco Balonmano Torrelavega ha activado el protocolo interno de actuación frente a situaciones de acoso o conductas inadecuadas por un caso que afecta a equipos de categorías inferiores. En concreto, el conflicto se ha producido en un grupo de WhatsApp en el que algunas jugadoras difundían fotos de compañeras junto a insultos y burlas.

Unos hechos por los que una de las familias ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, mientras que el club ha mostrado su "total disposición a colaborar" con las autoridades competentes y cualquier organismo para esclarecer los hechos y seguir mejorando los mecanismos de prevención y actuación.

Las familias de las afectadas se han quejado de la falta de actuación del BM Torrelavega, ante lo que éste ha remitido este martes un comunicado en el que asegura que "en ningún momento ha permanecido inactivo", sino que ha seguido los procedimientos establecidos priorizado "la confidencialidad y la protección de todos los menores implicados, lo que limita la difusión pública de determinados detalles".

Así, asegura que activó el protocolo interno "desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos", además de que ha llevado a cabo las actuaciones correspondientes, incluyendo la recopilación de información para mediar entre las partes implicadas y medidas orientadas a detener "cualquier conducta contraria a los valores del deporte y de la convivencia".

El protocolo continúa activo en la actualidad, de modo que se mantiene un "seguimiento constante" de la situación para garantizar que no se reproduzcan este tipo de comportamientos y que el entorno del equipo sea "seguro y respetuoso", añade el club.

Además, ha mostrado su compromiso "firme" con la educación, el respeto y la igualdad, y ha afirmado tajante que "no tolera bajo ningún concepto situaciones de acoso, discriminación o violencia, actuando con contundencia siempre que se detectan".

Finalmente, el club ha agradecido el apoyo en este proceso tanto de la Federación Cántabra de Balonmano como de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, entidad que a su vez defiende que el BM Torrelavega "ha hecho todo lo que está en su mano".

La presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja, ha señalado a esta agencia que "no es cierto que el club no haya hecho nada". Y aunque entiende que hayan presentado la denuncia, señala que no pueden conocer en detalle la actuación llevada a cabo porque así lo exige la normativa de protección de datos.

También ha indicado que en estos casos el club no puede simplemente echar a las agresoras del equipo, además de que "no podemos centralizar" toda la actuación en una entidad. Al hilo, ha hecho hincapié en que "lo que tiene que haber es una ley estatal que regule" cómo actuar.

En todo caso, ha asegurado que "se está trabajando" y que el BM Torrelavega aplica tanto el protocolo de la Federación como la iniciativa 'Tarjeta Roja' de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying.