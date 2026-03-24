Activos tres incendios forestales en Riotuerto, Vega de Pas y Villacarriedo

Incendio forestal en Cantabria - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha iniciado la mañana del martes con tres incendios forestales activos, localizados en los municipios de Riotuerto, Vega de Pas y Villacarriedo, de los 11 provocados el día anterior.

El operativo de lucha y extinción de incendios forestales continúa en su nivel máximo de alerta (nivel 2) "a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas", según ha indicado el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno regional, Ángel Serdio.

Además, ha informado de que 25 miembros del pelotón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizarán en los próximos días, en la zona del Saja, prácticas conjuntas con algunos integrantes del operativo cántabro de extinción de incendios forestales.