Un acuerdo institucional suprimirá los cuatro pasos a nivel de Los Corrales y desviará el tráfico pesado del centro

Firma del protocolo para avanzar en la reordenación ferroviaria de Los Corrales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, Adif y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna han firmado este lunes el protocolo de actuación para la reordenación ferroviaria del municipio que conllevará la supresión de los cuatro pasos a nivel existentes en la línea convencional Palencia-Santander y desviar el tráfico pesado fuera de su núcleo urbano.

La firma ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno y ha contado con la asistencia de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el consejero de Fomento, Roberto Media, encargado de suscribir el documento en representación del Ejecutivo regional; el presidente de Adif, Pedro Marco, y el alcalde, Julio Arranz.

Con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, en el documento las tres administraciones asumen su "firme" compromiso para modernizar las infraestructuras ferroviarias de Los Corrales de Buelna, reducir riesgos en la interacción entre tráfico ferroviario y rodado, y mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos mediante una planificación "coordinada, segura y orientada" al interés público dentro del Plan de Cercanías de Cantabria.

Todo ello en un contexto en el que es "necesario" adecuar las infraestructuras municipales ante el previsible incremento de tráfico y la llegada de nuevas prestaciones derivadas de la línea de alta velocidad en Reinosa.

De este modo, el administrador ferroviario desarrollará los estudios previos, redactará y ejecutará los proyectos constructivos para la supresión de los pasos a nivel y el Consistorio pondrá a disposición los terrenos necesarios, colaborará en la reordenación urbana asociada y analizará las alternativas técnicas que permitan adoptar la solución más eficiente desde la perspectiva municipal.

Por su parte, el Gobierno regional se compromete a colaborar en la reordenación de los accesos y asumirá las obras de competencia autonómica necesarias para garantizar la circulación del tráfico pesado hacia el área industrial sin atravesar el casco urbano.

Este es, precisamente, el objetivo que persigue la variante que unirá la CA-170 (Los Corrales-Puente Viesgo) con la CA-736 (Los Corrales-Mata). Un proyecto que está en estos momentos en la fase de redacción del estudio informativo y de impacto ambiental y que estará acabado en octubre, según ha anunciado la presidenta.

El siguiente paso será plasmar las diferentes actuaciones a realizar en convenios específicos que determinen con exactitud las obligaciones que asume cada administración, la financiación y los plazos.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Todos los representantes han coincidido en destacar la colaboración y lealtad institucional en la firma de este protocolo.

Así, Casares ha enfatizado que se persigue "un objetivo compartido" que transformará Los Corrales y ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno de España con Cantabria y con los proyectos en infraestructuras "pendientes durante décadas", como son la reordenación ferroviaria de Santander, el soterramiento de las vías de Torrelavega, el cubrimiento de las vías en Camargo o la adaptación de la estación de Reinosa para la llegada de la alta velocidad.

Ha recordado que la eliminación de los pasos a nivel en la comunidad están enmarcados en los trabajos globales del Plan de Cercanías para la región que, con una inversión en su conjunto de 1.500 millones de euros, "van a transformar la movilidad de Cantabria".

Por su parte, el alcalde ha dicho que la firma del protocolo es la puesta de "la primera piedra" para conseguir "una demanda histórica" del municipio que ha sido reclamada "constantemente" por los vecinos.

En este sentido, ha agradecido el trabajo conjunto de las tres administraciones es este "paso histórico" para Los Corrales, y, aunque ha reconocido que "todavía queda mucho trabajo por delante", ha brindado el compromiso político y técnico del Ayuntamiento para que este proyecto "no tenga marcha atrás".

Mientras, el presidente de Adif ha coincido en poner en valor que la firma es "otro ejemplo" de colaboración y "honestidad" institucional. Asimismo, ha hecho hincapié en que la eliminación de los pasos a nivel significa "más seguridad, más fiabilidad e integración urbana", además de "menos" tiempo de viaje.

REIVINDICACIONES

Y en esta misma línea ha hablado la jefa del Ejecutivo, quien ha valorado que la firma de este protocolo es "un ejemplo más" de la colaboración entre administraciones para avanzar en la reordenación ferroviaria de Cantabria, al igual que los acuerdos suscritos anteriormente para cubrir las vías en Maliaño y para la llegada del AVE a Cantabria.

Sin embargo, ha vuelto a reclamar un impulso a la ejecución de los tramos hasta Reinosa, porque "la legislatura avanza y Cantabria necesita acelerar el ritmo", ha sostenido.

Además, ha solicitado la llegada de los nuevos trenes de cercanías, el "desbloqueo" del tren de altas prestaciones con Bilbao, que continua "en vía muerta y sin avances", y la firma del convenio para la construcción y financiación al 50% de la terminal ferroviaria de La Pasiega "cuanto antes", posiblemente antes del verano, según ha precisado.

Sobre las obras del centro logístico, ha señalado que el Gobierno está concluyendo ya la primera fase de la urbanización, a falta de tan solo de un viaducto que necesita los permisos de Adif, y que pronto arrancará la segunda fase.

"La Pasiega va a ser una realidad en septiembre de 2030, dos años antes de lo previsto, y queremos que en esa fecha esté operativa la terminal", ha subrayado la presidenta que ha asegurado que "Cantabria no pide más que la igualdad de trato en toda la geografía nacional".