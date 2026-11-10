El acusado de retener en su casa a una estudiante de Erasmus se arrepiente: "Fue una salvajada"

Juicio contra el acusado de retener en su casa a una estudiante de Erasmus. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procesado por introducir por la fuerza en su vivienda de Santander a una joven estudiante de Erasmus vecina suya, a la que esposó y retuvo durante más de dos horas, ha reconocido haberla "inmovilizado" durante unos "15-20 minutos" y ha señalado que en el momento de los hechos ya tuvo "dudas" y se "arrepintió de todo".

"Lo vi una salvajada en ese momento cuando ya me centré y vi lo que estaba ocurriendo, me pareció todo fuera de lo común y surrealista, nada lógico", ha manifestado el acusado este martes en el juicio, en el que la la víctima, por su parte, ha mantenido que éste la introdujo en su casa "agarrada del cuello", la maniató y la amenazó con hacerla "muchísimo daño".

El juicio se ha celebrado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, después de que el implicado --en prisión provisional desde lo ocurrido en mayo-- no llegara a un acuerdo con la defensa en la vista previa que tuvo lugar a principios de octubre.

Para la Fiscalía, los hechos descritos constituyen un delito de detención ilegal en concurso con otro de amenazas y una más leve de lesiones, así como un ilícito de tenencia de armas prohibidas, por lo que ha mantenido la pena solicitada de ocho años de prisión para el acusado, si bien ha elevado a 5.000 euros la indemnización por las lesiones y los daños morales causados a la víctima, al igual que la acusación particular.

Por su parte, la defensa ha trasladado su "disconformidad". Según ha indicado, no se ha expuesto "la finalidad" de la retención, los objetos sexuales hallados se pueden usar para prácticas consentidas y, en el caso del arma, ha argumentado que para que sea delito se requiere "un plus de peligrosidad" y el poseedor sepa que está prohibida.

No obstante, en el caso de que los hechos se den por demostrados, ha pedido reducir la pena a su grado mínimo, dos años de cárcel, teniendo en cuenta que el acusado no tiene antecedentes. Respecto a la responsabilidad civil, ha señalado que no se ha aportado "ningún informe" sobre los daños morales de la víctima.

Además, tanto la Fiscalía como la acusación particular han abogado por que se mantenga la medida cautelar del detenido por "riesgo de fuga", mientras que la defensa ha solicitado su libertad hasta que haya una sentencia definitiva.

Por su parte, el acusado ha aseverado que no tiene "interés en marcharse fuera" dado que "nunca" ha salido de España y no quiere "complicarse", menos aun después de haberse "equivocado tanto".