El acusado de tener relaciones con una chica de 15 irá a prisión si en 24 horas no justifica su ausencia al juicio

Sala de vistas Sección Tercera Audiencia Provincial Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria decretará orden de ingreso en prisión provisional para el acusado de mantener relaciones sexuales con una chica de 15 años interna en un centro de acogimiento de menores si en el plazo de 24 horas no justifica la razón por la que no ha comparecido en el juicio, previsto este lunes por la mañana.

La vista oral estaba señalada a las 10.00 horas en la Sección Tercera pero el procesado -que se enfrenta a once años de prisión que pide para él la Fiscalía- no ha asistido, por lo que no se ha podido celebrar y se ha tenido que suspender.

Según ha explicado su abogado ante la Sala, la madre del implicado le ha trasladado que su hijo presentaba "fiebre y fuerte diarrea", y aunque el letrado ha intentado comunicarse con él, no ha podido hacerlo debido a que tenía el teléfono móvil apagado.

Teniendo en cuenta esto, y que se le ha citado personalmente a la sesión y que no ha presentado certificado o justificante médico alguno, el tribunal ha decidido que si no lo aporta antes del martes 23 de junio a las 10.00 horas, se acordará que vaya a la cárcel hasta que se fije nueva fecha para el juicio.

De esta forma, los magistrados han atendido a la petición del fiscal, que ha interesado prisión provisional, comunicada y sin fianza, medida a la que se han adherido la letrada del Gobierno de Cantabria -que ejerce la acusación particular- y el letrado defensor.

Según el ministerio público, el acusado sabía la edad de la víctima, pese a lo cual la trasladó "en numerosas ocasiones" a su domicilio, donde mantuvieron relaciones sexuales para la que no empleó "ni violencia ni intimidación".

Por eso, le considera autor de un delito continuado de agresión sexual, por el que además de 11 años de prisión, pide diez de libertad vigilada, 15 de inhabilitación para trabajo con menores y 13 de alejamiento e incomunicación respecto de la joven; además de una indemnización de 20.000 euros por los daños morales causados.