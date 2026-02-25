Adif adjudica en 1,68 millones la modernización de la vía y la catenaria de la estación de Barreda

Estación de Barreda - ADIF

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado, por un importe de 1,68 millones de euros, el contrato de obras de modernización de vía y electrificación de la estación de Barreda, en la línea de ancho métrico Santander-Cabezón de la Sal, en el marco del Plan de Cercanías de Cantabria.

Esta actuación tiene por objeto adaptar la estación al nuevo sistema de señalización BAB (Bloqueo Automático Banalizado), sólo operativo en vía doble, que permite la utilización de ambas vías con plena operatividad en las dos direcciones, lo que mejora la explotación de la línea, incrementa su capacidad y agiliza su circulación, especialmente en casos de incidencias en una de las vías, ha informado el administrador ferroviario.

La instalación del sistema de señalización BAB conlleva, entre otros trabajos asociados, la renovación y modernización de los aparatos de vía y electrificación de las estaciones.

En este sentido, las obras de mejora de la estación de Barreda consistirán en la instalación de dos nuevos escapes para facilitar el paso de una vía a otra, así como la sustitución de los pórticos y postes de electrificación para modernizar la catenaria en ese tramo.

Próximamente, Adif llevará a cabo actuaciones similares en otras estaciones de la red de ancho métrico de Cantabria con sistema BAB.

MÁS DE 62 MEURO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Adif ha destinado 62,6 millones de euros para modernizar las instalaciones de seguridad de la red de ancho métrico de Cantabria, gracias a la implantación del sistema de señalización BAB en el tramo Torrelavega-Santander (línea C2 Santander-Cabezón de la Sal), y en los tramos Santander-Nueva Montaña y Maliaño-Astillero en la línea C3 de Santander a Liérganes (45,5 millones de euros); a las instalaciones de seguridad de la duplicación del tramo Astillero-Orejo también en la línea C3 (6,6 millones); y a la normalización y modernización de bloqueos y nuevos enclavamientos del tramo Cabezón de la Sal-Torrelavega en la línea C2 (10,5 millones de euros).

La línea Santander-Cabezón de la Sal, de 46 kilómetros de longitud, une las dos ciudades con mayor población de la región a su paso por Torrelavega, cuenta con 23 estaciones, y tiene la mayor frecuencia de trenes y el más elevado número de viajeros de las tres líneas del núcleo de Cercanías de Cantabria.

En total, la inversión prevista en esta línea dentro del Plan de Cercanías de Cantabria asciende a 470 millones de euros, de los que hasta la fecha se han movilizado 454.

En el marco del Plan de Cercanías de Cantabria, ya está en marcha la mejora del Sistema de Información al Viajero (SIV) en la estación de Barreda, con un presupuesto de 2,32 millones de euros.

En el ámbito de la C-2, se ha concluido la modernización de la catenaria de toda la línea y están previstas otras mejoras en la electrificación, como la construcción de las nuevas subestaciones de Requejada, actualmente en ejecución, y de Virgen de la Peña en fase de proyecto.

Además, se encuentran en fase de redacción, la renovación integral de vía de la línea completa, la mejora de las telecomunicaciones con la instalación del sistema GSM-R, y el baipás de mercancías entre las líneas C-2 y C-3 en el ámbito de la estación de Santander.

Asimismo, Adif lleva a cabo las obras de supresión de dos pasos a nivel en Santa Cruz de Bezana, lo que permite incrementar la fiabilidad y las condiciones de seguridad de la línea.