Adif aprobará el 30 de junio el convenio para construir la intermodal de La Pasiega

Archivo - Obras del centro logístico de La Pasiega.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Adif aprobará el próximo 30 de junio el convenio para construir la estación intermodal del centro logístico del Llano de La Pasiega, en el municipio cántabro de Piélagos, documento que se ha llevado esta semana al Consejo de Ministros para poder suscribirlo con el Gobierno de Cantabria.

Así lo ha anunciado este jueves la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la firma del convenio para el soterramiento de las vías del ferrocarril en Torrelavega, acto al que ha asistido el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, quien, según Buruaga, le ha avanzado que firmará el día 30 dicho convenio.

De esta forma, la líder del Ejecutivo autonómico espera poder rubricar "muy pronto" el convenio para "poner fecha a la intermodal".

La presidenta regional ha aprovechado la asistencia del presidente de Adif a Cantabria para pedirle "cumplimiento y la máxima agilidad" en los compromisos pendientes en materia de infraestructuras ferroviarias en la región.

Asimismo, le ha agradecido "la voluntad y el trabajo" que ha puesto para conducir a "buen puerto" el convenio para la construcción y financiación al 50% de la terminal ferroviaria de La Pasiega.

"Hemos dialogado con argumentos, hemos acordado y hemos empujado juntos su tramitación. Ambos hemos cumplido, así que espero que muy pronto podamos rubricar ese convenio que permitirá poner fecha a la intermodal", ha dicho.

Buruaga ha destacado que se trata de una infraestructura "estratégica, no solo para el área logística de La Pasiega, sino también para la expansión del Puerto de Santander y, por lo tanto, para el desarrollo industrial de Cantabria".

CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN

El acuerdo establece las condiciones de colaboración y financiación para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, así como el establecimiento de las bases para la futura explotación de las instalaciones.

El siguiente paso será la rúbrica entre las administraciones central, Adif y el Gobierno regional. Tras la firma del convenio, la empresa pública cántabra Sican tendrá que licitar y adjudicar el proyecto de construcción.

El proyecto contará con una superficie de 140.343 metros cuadrados y una inversión global de 62 millones de euros, financiados a partes iguales por las administraciones regional y central. El Gobierno cántabro ya autorizó recientemente la financiación plurianual de 31 millones para la estación intermodal, cuyas obras se prevé que empiecen en 2027.

La estación estará dispuesta en paralelo y contigua a la línea ferroviaria Palencia-Santander, lo que permitirá el acceso directo a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) administrada por Adif.

La construcción de la nueva terminal intermodal se integra en un proyecto más amplio para dotar a Cantabria de una futura plataforma logística intermodal e interregional que estará provista de conexiones portuarias, ferroviarias y viarias, y tendrá una superficie de 200 hectáreas.