Adif licita en cerca de tres millones de euros la nueva vía de apartado en la estación de Bezana

Estación de tren de Bezana - ADIF

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por un importe de 2,93 millones de euros, el contrato de obras de ejecución de una nueva vía y electrificación en la estación de Bezana, en la línea de ancho métrico Santander-Cabezón de la Sal, en el marco del Plan de Cercanías de Cantabria.

Este contrato tiene por objeto ampliar la capacidad de la estación mediante la ejecución de una nueva vía que pueda dar servicio como vía de apartado y estacionamiento, ha informado este viernes Adif.

Para ello, se prolongará la vía 3, que actualmente termina en topera, a través de la construcción de un nuevo desvío ferroviario por la cabecera del lado Santander, y se conectará con la vía 1 por ambos extremos de la estación. De este modo, se amplía la funcionalidad de la infraestructura, permitiendo la entrada y salida de los trenes a esta vía de apartado con mayor rapidez.

La actuación conlleva también trabajos para adaptar la catenaria y las instalaciones eléctricas a la nueva configuración de la estación.

El contrato contempla, además, la adaptación de la estación al sistema de señalización BAB (Bloqueo Automático Banalizado), que permite la utilización de ambas vías con plena operatividad en las dos direcciones, mejorando la explotación de la línea, incrementando su capacidad y agilizando su circulación.

La instalación de este sistema incluye, entre otros trabajos asociados, la ejecución de dos escapes nuevos que se añaden a los dos ya existentes, de manera que se haga permeable el paso entre ambas vías en la estación, en cualquiera de los dos sentidos de circulación.

SEGURIDAD

Adif ha destinado 62,6 millones de euros a modernizar las instalaciones de seguridad de la red de ancho métrico de Cantabria.

Por un lado, se ha implantado el sistema de señalización BAB en el tramo Torrelavega-Santander (línea C2 Santander-Cabezón de la Sal), y en los tramos Santander-Nueva Montaña y Maliaño-Astillero en la línea C3 de Santander a Liérganes (45,5 millones de euros).

Asimismo, se han ejecutado trabajos en las instalaciones de seguridad de la duplicación del tramo Astillero-Orejo también en la línea C3 (6,6 millones de euros) y se ha llevado a cabo la normalización y modernización de bloqueos y nuevos enclavamientos del tramo Cabezón de la Sal-Torrelavega en la línea C2 (10,5 millones).