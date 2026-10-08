Adif licita las obras de construcción del soterramiento de Torrelavega por 128,6 millones de euros

Plano del soterramiento de las vías en Torrelavega - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha licitado las obras de integración de la línea de ancho métrico Santander-Oviedo a su paso por Torrelavega por 128,6 millones de euros (IVA no incluido).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el anuncio de la empresa pública para la licitación de las obras de construcción del soterramiento en la capital del Besaya y sus actuaciones complementarias.

Las ofertas para la ejecución de las obras podrán presentarse hasta las 13.00 horas del 1 de diciembre.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, este proyecto se enmarca en el nuevo convenio firmado el 18 de junio entre Adif, el Gobierno de regional y el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución y financiación de las actuaciones. Adif asumirá el 50% del presupuesto, el Ejecutivo autonómico el 30%, y el 20% restante correrá a cargo del Consistorio.

Las obras incluyen los trabajos de plataforma, vía y energía en un trayecto de unos 2,1 kilómetros que arranca en el viaducto sobre el río Besaya, quedando totalmente cubierto el tramo entre los pasos a nivel ubicados en el paseo del Niño y la calle Pablo Garnica, que se suprimirán.

Este tramo, con una longitud de 615 metros, se integrará en el entorno urbano mediante el sistema constructivo de falso túnel, que combina la ejecución de pantallas laterales desde la superficie con la posterior excavación y cubrición de la línea ferroviaria mediante losas de hormigón. En el interior del túnel, las vías se montarán sobre placas de hormigón y material elastomérico, especialmente indicado para la absorción de vibraciones.

Además, en el tramo subterráneo se construirá una nueva estación que reemplazará a la actual estación de Torrelavega Centro. La arquitectura de la nueva estación y la urbanización de las zonas colindantes serán objeto de otros contratos.

El contrato contempla, asimismo las instalaciones de protección civil y seguridad del túnel, así como una serie de actuaciones complementarias, como la construcción de un aparcamiento subterráneo para la nueva estación (con capacidad para más de 100 plazas) y un sistema de drenaje conjunto para la infraestructura ferroviaria y el aparcamiento.

Por otro lado, se trasladarán al inicio del trayecto las instalaciones de mantenimiento de la infraestructura que se ubican en el entorno de la estación actual, dotándolas de dos vías de apartado, un edificio destinado a cochera de 335 m2; otro edificio para almacén, taller y oficinas de 280 m2; campas exteriores y vial de acceso.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DURANTE LAS OBRAS

Las obras, que están incluidas en el Plan de Cercanías de Cantabria, se llevarán a cabo sin interrumpir el servicio ferroviario en la línea C2, gracias a un desvío que canalizarán el tráfico hacia Puente San Miguel, Cabezón de la Sal y Asturias, y se mantendrá operativo durante el tiempo que se prolonguen los trabajos.

Este desvío, que se encuentra "en un avanzado estado de ejecución", discurre por el corredor del arco norte, en el entorno de las calles Lucio Marco y Antonio Bartolomé Suárez. De forma complementaria, se realizará un andén provisional en el entorno de la Carmencita, que permita el servicio de ida y vuelta entre Santander y Torrelavega sin transbordo o planes alternativos para los viajeros que tengan destino u origen en Torrelavega.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha agradecido la rapidez del anuncio de la empresa pública tras autorizarse la licitación por parte del Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre.