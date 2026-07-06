Adjudicada en 842.266 euros la remodelación e instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Novales

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SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha adjudicado en 842.266 euros el proyecto de remodelación e instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Novales, en el municipio de Alfoz de Lloredo.

La actuación, adjudicada a la empresa Servicios y Obras del Norte S.A., cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y permitirá modernizar esta instalación deportiva para garantizar su uso durante todo el año.

El titular de la Consejería, Roberto Media, ha mostrado su satisfacción por este nuevo paso para ejecutar un proyecto "muy demandado" por este Ayuntamiento, que será una realidad el próximo año, ha informado el Ejecutivo.

La actuación contempla la sustitución del actual césped natural por hierba artificial en un terreno de juego de 96,2 por 54,05 metros, así como la adecuación de todos los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación.

Las obras incluirán también la mejora del acceso al terreno de juego y el cerramiento del recinto mediante la instalación de una nueva barandilla metálica y la demolición del actual muro de cierre.

Asimismo, se renovarán las redes de riego y drenaje y se instalarán cuatro nuevos postes de iluminación. La actuación se completará con la ejecución de una acera perimetral exterior, con una anchura mínima de un metro, que mejorará la accesibilidad y la funcionalidad del recinto deportivo.