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TORRELAVEGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Local (ADL) de Torrelavega ha organizado una formación práctica sobre costes, rentabilidad e inteligencia artificial (IA) para empresas, autónomos y emprendedores que tendrá lugar los próximos 26 de noviembre y 3 de diciembre en las Naves Nido del Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT).

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Dinamización Poblacional, Jesús Sánchez, que ha indicado que la actividad, denominada 'Costes + IA: cómo ganar más con cada venta', será impartida por Gestiona XXI, entidad especializada en creación y consolidación de empresas.

Tiene como objetivo proporcionar conocimientos y herramientas prácticas que permitan mejorar la gestión económica de los negocios y aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales.

Sánchez ha destacado la importancia de acercar a las empresas y a los emprendedores herramientas y conocimientos que les permitan mejorar su competitividad, optimizar sus recursos y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías".

Según ha explicado, la propuesta se centra en tres aspectos fundamentales para la rentabilidad de cualquier negocio: el control de costes, el análisis de los beneficios y la utilización de herramientas de inteligencia artificial.

A lo largo de las sesiones, los participantes aprenderán a calcular el coste real de sus productos y servicios, establecer precios rentables, analizar los márgenes de beneficio e interpretar una cuenta de resultados. Estos contenidos se complementarán con aplicaciones prácticas de inteligencia artificial que faciliten el análisis de la información económica y ayuden a tomar decisiones sobre la gestión de la actividad.

Además, la formación combinará estas explicaciones con casos reales, ejercicios aplicados y recursos que los asistentes podrán utilizar posteriormente en sus propios negocios.

Las sesiones se celebrarán los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2026, de 14.00 a 17.30 horas, en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT - Naves Nido), situado en la calle Balbino Pascual, s/n, de Torrelavega.

La actividad es gratuita, con plazas limitadas e inscripción previa. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del teléfono 942 847 100 o del correo electrónico jdiaz@adltorrelavega.org.