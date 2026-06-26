Adrián Villar y María Isabel Coz, ganadores de la 45 edición de los Premios José Hierro de poesía y relato

Jurado de los Premios José Hierro - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adrián Villar Navarro y María Isabel Coz Salceda han sido los ganadores de la 45ª edición de los Premios José Hierro de poesía y relato para jóvenes del Ayuntamiento de Santander.

Así lo ha dado a conocer este viernes la concejala de Cultura, Noemí Méndez, tras el fallo del jurado calificador, que acordó por unanimidad conceder el primer premio en la modalidad de poesía al poemario 'Poemas de futuro' y, en la de relato, a la obra 'Siempre Charlotte'.

En la modalidad de poesía, el jurado ha distinguido 'Poemas de futuro' por su cuidado trabajo métrico, la precisa utilización del verso endecasílabo y la madurez expresiva de un autor que demuestra una notable ambición lírica. Su autor, Adrián Villar Navarro, tiene 22 años y reside en Castro Urdiales.

El accésit de poesía ha sido para 'Vuelta completa', de Isabela Madueño Jones, de 17 años y residente en Limpias, quien repite reconocimiento tras obtener también el accésit en la pasada edición. El jurado destacó un libro de versos sencillos en su forma que explora percepciones muy personales y construye un conjunto orgánico inspirado en el universo de la gimnasia rítmica.

En la modalidad de relato, el premio ha recaído en María Isabel Coz Salceda, de 22 años y residente en Santander, por 'Siempre Charlotte', una obra en la que el jurado valoró la tensión narrativa, el ritmo de los diálogos y el desarrollo de la acción, con ecos del cine negro clásico.

El accésit fue para David Bolea Payo, también de 22 años y residente en Santander, por 'Omnipresencia', un relato de carácter reflexivo e introspectivo que profundiza en la búsqueda del sentido espiritual y religioso.

En esta edición se presentaron 26 originales a concurso -11 en poesía y 15 en relato-, además de siete trabajos que quedaron fuera de concurso por incumplir alguno de los requisitos establecidos en las bases.

Creados para homenajear al poeta José Hierro y fomentar la creación literaria entre los jóvenes cántabros, estos premios se han consolidado desde su nacimiento en 1982 como una de las principales plataformas de lanzamiento de nuevos autores de la comunidad.

La responsable municipal ha destacado la calidad de los trabajos presentados y ha subrayado que, pese a los nuevos canales de expresión, el certamen mantiene una participación estable, reflejo del interés que sigue despertando la creación literaria entre los jóvenes.

El jurado ha estado integrado por la profesora de Lengua y Literatura Españolas y miembro de la directiva de la Asociación Gerardo Diego de Profesores de Español, Cristina Solórzano Coro; el filólogo y ganador de los Premios José Hierro de poesía y relato en las ediciones de 2023 y 2025, Víctor Ruiz Polanco; y el periodista y editor de la colección El Desvelo, Javier Fernández Rubio. Actuó como secretario -con voz, pero sin voto- el técnico municipal Regino Mateo.

Los premios se entregarán durante la Gala de las Letras de Santander. Además de la dotación económica de 2.000 euros para cada primer premio, las obras galardonadas serán publicadas por la editorial El Desvelo.

PREMIOS JOSÉ HIERRO

Los Premios José Hierro de poesía y relato para jóvenes están dirigidos a autores nacidos o residentes en Cantabria que no hayan cumplido 30 años y constituyen uno de los principales instrumentos de apoyo a las nuevas generaciones de escritores de la comunidad.

José Hierro mostró siempre un especial cariño por este certamen y, mientras le fue posible, asistió personalmente a la entrega de premios para conocer y animar a los jóvenes autores.