La AECC de Cantabria entrega las ayudas 2025 para investigar el cáncer que se desarrollarán en la CCAA - AECC

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria ha entregado este lunes las Ayudas AECC 2025 que se desarrollarán en la Comunidad Autónoma, cuyo importe total supera los 236.000 euros.

En el evento se han presentado los proyectos de las investigadoras predoctorales Marta Martínez Conde y Saire Edith Cordova, de la Universidad de Cantabria (UC) y el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), respectivamente.

Además, se han entregado las ayudas adjudicadas a Carlos García Morales, Clara Castro Carballeira y Teresa Vallejo López, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; y a Carmen Barroso Mora de la Universidad de Cantabria (UC).

Se destinarán a una ayuda predoctoral que investigará nuevas vías para mejorar el tratamiento del cáncer de pulmón explorando la regulación de la estructura del ADN, que realizará la biomédica Marta Martínez Conde en la UC; a otra ayuda predoctoral para la investigación preclínica de nuevas terapias para un tipo de cáncer llamado "linfoma cutáneo de células T", de la investigadora del IBBTEC, Saire Edith; a los médicos residentes Carlos García, Clara Castro y Teresa Vallejo para la realización de un máster que permita aumentar su capacitación y sus conocimientos en investigación biomédica; y a la estudiante Carmen Barroso para que pueda realizar prácticas de laboratorio y complementar así su formación académica.

En el acto de adjudicaciones han participado el gerente del Servicio Cántabro de Salud del Gobierno de Cantabria, Luis Carretero; la concejala de Salud de Santander, Zulema Gancedo; y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria, el doctor Pedro Prada, que ha destacado la importancia de estas ayudas para la investigación contra el cáncer, para mejorar los tratamientos y para aumentar la supervivencia.

Estas ayudas, como todas las que impulsa la Asociación, tienen como principal objetivo aumentar la supervivencia en cáncer para contribuir a superar el 70% en el año 2030 y mejorar los tratamientos que reciben los pacientes y su calidad de vida.

3.960 NUEVOS CASOS DE CÁNCER EN CANTABRIA

En Cantabria, en 2024 fueron diagnosticados 3.960 casos nuevos de cáncer. La Asociación en la CCAA atendió el año pasado a más de mil personas a través de sus servicios gratuitos atendidos por profesionales y dedicó una inversión de más de 460.000 euros a la investigación.

En la actualidad en España se diagnostica un caso de cáncer cada dos minutos. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Impulsar la investigación oncológica debe ser, por tanto, una prioridad para toda la sociedad, incluyendo gobiernos, empresas e instituciones.

Las Ayudas AECC 2025 cubren todas las fases de la carrera investigadora y sus líneas estratégicas son aumentar la financiación con especial foco en cánceres de baja supervivencia, atraer el talento investigador para fomentar la estabilidad laboral de los investigadores e impulsar la innovación y la investigación clínica para que los resultados lleguen al paciente, además de fomentar que investigadores españoles formen parte de redes internacionales colaborativas de investigación.

Actualmente la Asociación apoya la mayor red para investigar el cáncer en España con 2.300 investigadores, distribuidos en 146 centros de investigación en 38 provincias trabajando en todas las fases del desarrollo del cáncer, desde la prevención hasta la metástasis.