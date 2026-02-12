La AECC en Cantabria tendrá nueva sede en Santander para acoger pacientes en tratamiento de otras ccaa

La AECC entrega su premio anual al centro Territorial de RTVE en Cantabria - AECC CANTABRIA

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria tendrá una nueva sede en Santander para acoger a personas de otras comunidades autónomas que reciban tratamiento oncológico.

Así lo ha anunciado el presidente de la AECC en Cantabria, Pedro Prada, durante la cena institucional anual que se ha celebrado este miércoles por la noche en el hotel Sardinero de la capital.

Además, Prada destacó la inversión en investigación de la Asociación en Cantabria, que el año pasado ascendió a casi 500.000 euros, y la importancia de los 2.500 investigadores de la Asociación en España, algunos en Cantabria, como las tres científicas becadas que intervinieron en el acto que se celebró en el Día de la Mujer y la Ciencia.

La cena contó con la asistencia de unas 120 personas, entre ellas el consejero de Salud de Cantabria, César Pacual; la concejala de Sanidad de Santander, Zulema Gancedo; el gerente de Valdecilla, Félix Rubial, gran parte de la Junta Directiva de la Asociación en Cantabria, presidentes de colegios profesionales, empresas beneficiarias y voluntarios, entre otros invitados.

Después de la cena la Asociación entregó su premio anual, que en esta ocasión recayó en el Centro Territorial de RTVE en Cantabria por su apoyo en la difusión de las acciones de la Asociación Contra el Cáncer.

Su director, Juan Carlos Fernández, agradeció el galardón y reafirmó su compromiso del ente público para seguir informando sobre las acciones de la AECC porque "es esperanza y cuantas más personas sumemos, el impacto sobre pacientes y familiares será mayor".

El evento también sirvió para presentar en sociedad al nuevo gerente de la Asociación en Cantabria, Nacho Quijano, que destacó el orgullo que siente por formar parte de la AECC, lo mucho que se ha hecho en Cantabria y lo que queda por hacer, la importancia de las cuotas de los socios, que suponen más del 80 por ciento del presupuesto de la entidad, y de los voluntarios, que son "el alma" de la Asociación.

Por su parte, Pascual destacó la "comunidad" que se debe forjar alrededor del cáncer y de su abordaje porque "250.000 cántabros sufrirán la enfermedad en los próximos años y es muy importante estar unidos para afrontar esta realidad", al tiempo que aseguró que seguirá comprometido con la Asociación Contra el Cáncer y sus proyectos.

Algo con lo que coincidió Gancedo, quien explicó que el cáncer "es un proceso a lo largo de toda una vida" por lo que es fundamental el servicio de la AECC a los pacientes y sus familias.

La cena institucional terminó con un concierto del grupo SaludArte y con un sorteo de regalos donados por Viajes Sanander, La Bombi, La Posada del Mar, Fundación Racing y el pintor José Antonio Gómez, ha informado la AECC.