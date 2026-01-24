La Aemet aumenta a rojo los avisos por costeros este domingo en Cantabria

SANTANDER, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha aumentado a nivel rojo la alerta por fenómenos costeros de este domingo, 25 de enero, así como ha extendido el aviso amarilla por vientos a toda la comunidad autónoma.

Cantabria se encuentra este sábado en aviso naranja por mala mar por mar combinada del oeste al noroeste de 6 a 8 metros y vientos del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Ese aviso se extenderá hasta las 12.00 horas de este domingo, cuando se ampliará la alerta a roja en todo el litoral por peligro extraordinario a causa de una mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros y viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) a 75 a 88 km/h (fuerza 9).

A partir de las 23.59 horas del domingo se rebajará el aviso a naranja hasta las 12.00 horas del lunes, 26 de enero, por mar combinada del Noroeste de 7 o 8 metros y viendo del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

En cuanto al viento, entre las 12.00 y las 23.59 horas de este domingo se activará la alerta amarilla en todo el territorio cántabro porque se esperan rachas máximas de 90 km/h y viento del oeste, principalmente en la franja litoral y zonas altas del interior. Por su lado, en Liébana y la Cantabria del Ebro se prevén rachas máximas de 80 km/h.