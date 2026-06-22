AEMET y CSIC lanzan una Plataforma de Servicios Climáticos abierta y con diez servicios operativos

Infografía de la Plataforma Estatal de Servicios Climáticos - AEMET

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha lanzado la nueva Plataforma Estatal de Servicios Climáticos, que ofrece un diagnóstico sobre el estado y la evolución reciente y futura del clima en España, con información abierta y diez nuevos servicios operativos, diseñados específicamente para diferentes sectores económicos.

Se trata de un sistema que integra productos, datos y servicios diseñados para que la información sea más accesible, comprensible y útil, y cuyo principal objetivo es que facilitar la toma de decisiones, ya que incorpora indicadores diseñados específicamente para los diferentes sectores económicos. De esta forma, amplía el catálogo y ofrece un almacén de datos abierto, que integra información climática estatal, europea e internacional.

De los diez nuevos servicios, uno aborda la velocidad del viento, ideado para la producción de energía eólica; otro las sequías, centrado en la gestión de los recursos hídricos; y otro la distribución de las temperaturas extremas, para conocer en tiempo real el papel del cambio climático en episodios de temperaturas extremas que vamos teniendo.

Por ejemplo, gracias a ese servicio de distribución de temperaturas extremas, se va a saber en un plazo de dos días si un episodio extremo está relacionado con el cambio climático o no.

Así lo han presentado este lunes la directora de AEMET, Alicia López, y el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, José María Martell, durante un acto celebrado en la jornada inaugural de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), cuyo nuevo rector, Ángel Pelayo, ha conducido la presentación de la nueva Plataforma Estatal de Servicios Climáticos.

López, que ha celebrado en Santander su primer acto público como directora del organismo público estatal, ha explicado que este nuevo sistema "encarna perfectamente" ideas claves de lo que cree que debe regir la AEMET, como la vocación de servicio público, el acceso gratuito a información comprensible y utilizable, y el trabajo colaborativo, concretamente con CSIC.

En este sentido, la nueva plataforma reduce la distancia entre el conocimiento científico y su aplicación real, ya que "transforma el dato en servicio", ha argumentado.

Por su parte, Martell ha indicado que esta colaboración ha combinado tres fuentes "fundamentales" de información: observaciones climáticas, proyecciones estacionales y proyecciones de cambio climático. Permitirá analizar la evolución histórica del clima, las condiciones actuales, las previsiones para los próximos meses y los posibles escenarios futuros de cambio climático, y facilitará la identificación de riesgos, el análisis de tendencias y la detección de oportunidades.

Sobre la nueva Plataforma, ha señalado que "su gran valor reside en convertir información climática compleja en herramientas útiles y usables para la toma de decisiones". Así, apoyará la gestión del agua, facilitará la planificación agrícola, mejorará la prevención y gestión de los incendios forestales, contribuirá a la planificación energética renovable, apoyará la adaptación territorial y urbana y reforzará la relación de riesgos climáticos, ha explicado.