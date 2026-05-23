La AEMET eleva a naranja el aviso por tormentas en parte de Cantabria

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia.-ARCHIVO - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a naranja (peligro importante) el aviso por tormentas de este sábado, 23 de mayo, en Liébana, la Cantabria del Ebro, el centro y el valle de Villaverde.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 14.00 a las 20.00 horas, cuando en estas zonas se esperan tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y/o abundante y rachas muy fuertes de viento. En el centro y el valle de Villaverde es más probable en la mitad occidental.

Tras las 20.00 horas, el aviso descenderá a amarillo (peligro bajo) hasta la medianoche.

Además, la AEMET mantiene la alerta amarilla por tormentas en el litoral desde las 14.00 a la medianoche, así como por lluvias en toda la región en la misma franja horaria. Se prevén precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, según datos consultados por Europa Press.