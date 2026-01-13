El Aeropuerto Seve Ballesteros cierra 2025 con 1,06 millones de pasajeros, un 2,4% menos

Archivo - El Aeropuerto Seve Ballesteros cierra 2025 con 1.069.390 pasajeros, un 2,4% menos - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha registrado un total de 1.069.390 pasajeros en 2025, lo que supone un descenso del 2,4% respecto a 2024.

Según ha informado este martes Aena en un comunicado, la instalación ha mantenido a lo largo del año un tráfico balanceado entre pasajeros nacionales (54%) e internacionales (46%).

En total, de los 1,06 millones de pasajeros comerciales, 579.535 se desplazaron en vuelos con origen o destino en una ciudad española (+4%), mientras que 485.793 personas lo hicieron con origen o destino en una extranjera (-9%).

En cuanto a las operaciones, el Seve Ballesteros atendió 11.619 aterrizajes y despegues en 2025, lo que supone un 0,9% menos que en el año anterior. De los 8.641 vuelos comerciales, 5.345 fueron nacionales y 3.296, internacionales.

DATOS DE DICIEMBRE

En el último mes de 2025, el tráfico de pasajeros del aeropuerto ha crecido un 4% respecto a diciembre de 2024, hasta alcanzar un total de 70.384. Destaca el incremento del 29,1% de pasajeros nacionales, gracias a las nuevas rutas estrenadas esta temporada de invierno a Palma de Mallorca, Alicante y Granada, así como al aumento de plazas de las conexiones con Madrid y Barcelona.

Así, del total de 69.603 pasajeros comerciales, 48.597 se desplazaron en vuelos con origen o destino en una ciudad española, mientras que 21.006 personas lo hicieron con origen o destino extranjero.

En diciembre de 2025, el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha atendido un total de 708 operaciones, lo que supone un 7,1% menos que el mismo mes del año anterior.