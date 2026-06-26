Los afectados por la cancelación del 'Reggaeton Beach' que tienen derecho a la devolución íntegra de lo abonado - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Comercio ha informado a los consumidores y usuarios afectados por la cancelación del 'Reggaeton Beach Festival' en Santander sobre su derecho a la devolución íntegra de todas las cantidades abonadas, incluyendo el precio de la entrada y los gastos de gestión.

La Dirección General de Comercio y Consumo ha indicado que la cancelación, según el comunicado oficial difundido por la organización, responde a circunstancias económicas, financieras y operativas, lo que implica que no se trata de un supuesto de fuerza mayor, sino de causas imputables a la organización.

Por ello, aconseja a los consumidores y usuarios afectados que soliciten la devolución al canal de venta y que presenten copia de la reclamación a la dirección de correo electrónico facilitada por la empresa info@reggaetonbeachfestival.com, conservando siempre toda la información del proceso de compra y reclamación.

Para el caso de que pasado un periodo de 10 días no obtengan contestación, pueden acudir a las oficinas municipales de información al consumidor o a las asociaciones de consumidores de Cantabria para tramitar las reclamaciones oportunas ante de acudir a la vía judicial si procede.

El Gobierno de Cantabria ha intentado ponerse en contacto con la empresa organizadora para coordinar las actuaciones en defensa de los intereses de los consumidores cántabros sin que hasta la fecha haya recibido contestación.

En este sentido, la Dirección General de Comercio y Consumo irá publicando en su web (https://comercioyconsumodecantabria.es/) y redes sociales toda la información para ayudar a los consumidores en sus procesos de reclamación.

La empresa organizadora, en su web, https://reggaetonbeachfestival.com/, se limita a informar a través de su sistema de chat automatizado de que "se publicará la información en la web en el momento en que se tenga total certeza de la cancelación", a la vez que añade que "se enviará un email a la dirección de correo que facilitaste en tu compra".

Continúa informando de que se "ofrecerá la opción de reembolso o cambio por otro evento RBF de la temporada (si es posible) o de la siguiente" y que, para solicitar el reembolso, "deberás realizar tu solicitud de devolución dentro de los 15 días siguientes a la cancelación y antes de que finalice el plazo de opción entre reembolso o cambio de evento".

También, indica la organización, para los que opten por el reembolso, éste se realizará automáticamente en la tarjeta utilizada para la compra en un plazo aproximado de 3 a 15 días hábiles. Por último, la empresa señala un correo electrónico específico para atender dudas a info@reggaetonbeachfestival.com.

El Ejecutivo autonómico recuerda la obligación de devolver el importe en caso de suspensión de un espectáculo y que la negativa a reembolsar los gastos de gestión puede considerarse práctica abusiva, al suponer el cobro por un servicio no prestado. También la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, señala, en su artículo 39, que los consumidores tienen el derecho a la "devolución total o parcial del importe abonado en caso de suspensión o modificación esencial del espectáculo o actividad".