Agarra de noche a una desconocida en el Pasaje de Peña y agrede a dos chicos que trataron de ayudar

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 49 años tras agarrar de forma sorpresiva a una joven que no conocía y agredir, a continuación, a dos chicos que trataron de mediar y ayudar.

El arresto, por un supuesto delito de lesiones, tuvo lugar el jueves de Navidad por la noche, a las 21.50 horas, en el Pasaje de Peña, ha informado este viernes el Cuerpo.

Los agentes personados en el lugar identificaron al sospechoso tras agarrar por sorpresa a la chica, que empezó a pedir ayuda. Un joven que paseaba por la zona se dirigió a ellos e intentó mediar, pero fue agredido por el hombre "de forma muy violenta".

Y una tercera persona, otro joven que se encontraba cerca, trató también de ir en ayuda de este último, siendo igualmente agredido por el implicado, que ofreció "gran resistencia" al ser detenido.

Los dos agredidos fueron trasladados al Hospital Valdecilla y los policías instruyeron diligencias judiciales por delito de lesiones.