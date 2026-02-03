Agencia Española de Seguridad Alimentaria incluye a Cantabria en la guía nacional de comedores escolares sobresalientes

Iniciativas de interés para la aplicación de Real Decreto de Comedores Escolares - AESAN

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha incluido como ejemplo a seguir la 'Estrategia Cantabria por una Vida Saludable' en la guía nacional 'Comedores Sobresalientes: Iniciativas de Interés', publicada recientemente. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es impulsar menús escolares saludables, sostenibles e inclusivos.

Según ha informado este martes el Gobierno, la publicación busca servir de inspiración a centros educativos, familias y gestores de comedores escolares y para ello visibiliza y promueve iniciativas destacadas en comedores escolares de todo el territorio nacional.

Uno de estos proyectos es la 'Estrategia Cantabria por una Vida Saludable', puesta en marcha por la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Salud Pública, para trabajar tres ejes prioritarios: un mayor consumo de frutas y verduras, pescado azul y cereales integrales, a través del denominado 'Plato Saludable Cantabria'.

La estrategia también incorpora un modelo de programación mensual de menús de una empresa de catering de la zona oriental de Cantabria, que elabora a diario comida para varios centros escolares.

La programación, además de cumplir los criterios de alimentación saludable y sostenible establecidos en la nueva regulación, prioriza el uso de alimentos reales, de temporada y de cercanía.

Asimismo, incluye un día dedicado a la gastronomía de Cantabria, para fomentar así entre el alumnado el arraigo y el conocimiento de esta cultura propia de la región.

La referencia a Cantabria en la guía nacional incluye también una iniciativa del IES 'Valle de Camargo', basada en el huerto escolar, un proyecto que refuerza la educación alimentaria y ambiental del alumnado, promoviendo el aprendizaje práctico sobre el origen de los alimentos, la sostenibilidad y los hábitos de vida saludables.

"La guía se consolida como una herramienta de referencia para impulsar modelos de comedor escolar más saludables, sostenibles y vinculados al entorno social y cultural de cada comunidad autónoma", ha destacado el Ejecutivo.