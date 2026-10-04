Agüeros asiste a los actos festivos en honor a la Virgen de la Bien Aparecida en Burgos

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, asiste en la Casa de Cantabria en Burgos a los actos en honor de La Bien Aparecida. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha acompañado este domingo a la comunidad de cántabros residentes en Burgos durante la celebración de las festividades en honor a la Virgen de la Bien Aparecida, organizadas por la Casa de Cantabria en Burgos.

En un comunicado, el Gobierno regional ha destacado el afecto y el respaldo del Gobierno autonómico a la directiva y a los socios del centro regional, ya ha puesto en valor la labor que desarrollan los centros regionales fuera de la comunidad.

En el acto, al que también ha asistido la teniente de alcalde de Burgos, Yolanda Barriuso, el consejero ha planteado la posibilidad de estudiar fórmulas de colaboración interadministrativa con el fin de lograr la cesión de un terreno para construir una bolera en la capital castellana.

Así, Agüeros ha subrayado que el objetivo de esta actuación sería recuperar la práctica del bolo de palma montañés, "que tanto arraigo tuvo en el pasado y, que cesó tras la pérdida de la bolera existente, hace tres años".

Igualmente ha resaltado la contribución de las Casas de Cantabria para mantener "vida la identidad, el arraigo y el orgullo cántabro" fuera de la región.

La jornada festiva ha comenzado a las 11.15 horas con el recibimiento institucional a las autoridades, representantes de las Casas Regionales, socios e invitados en la sede del centro regional.

A continuación, ha tenido lugar la tradicional romería hasta la Parroquia de la Sagrada Familia, donde a las 12.00 horas se ha oficiado la Misa Solemne cantada por el coro Ronda La Esperanza de Requejo y amenizada por el grupo de danzas castellanas Virgen de las Nieves.

Tras la ceremonia religiosa, las autoridades e invitados han participado, a las 13.30 horas, en la recepción oficial.

Durante el acto se ha procedido a la despedida de las Reinas del año 2025-2026 y a la proclamación de las nuevas Reinas para el periodo 2026-2027, ofreciéndose posteriormente un Vino de Honor.