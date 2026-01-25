Agüeros duda de la negociación sobre financiación autonómica porque "ya está todo escrito"

Archivo - El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, en rueda de prensa - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha afirmado que las reuniones bilaterales con el Ejecutivo central son "premios de consolación" para comunidades autónomas como Cantabria o Extremadura, que no recibirán "ni un euro más", y ha puesto en duda la negociación sobre la propuesta de financiación autonómica porque "ya está todo escrito, negro sobre blanco".

Así lo ha manifestado en una entrevista este domingo en Radio Nacional de España, en la que ha criticado que el modelo del Gobierno de España supone "quebrar el principio de solidaridad por un capricho de mantenerse en el poder unos meses más".

En opinión de Agüeros, "se buscaron las cifras, todos los criterios y se han hecho 20.000 simulaciones (...) para que salieran los millones que demandaba Esquerra Republicana de Cataluña", en el marco del acuerdo de investidura de Salvador Illa (PSOE) como nuevo presidente de la Generalidad catalana.

En este sentido, ha asegurado que los propios socialistas de Asturias y "sobre todo" de Castilla y La Mancha "fueron muy beligerantes" durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a pesar de que van a percibir más que Cantabria.

Para el consejero cántabro, la propuesta "es inadmisible" y, en consecuencia, "agrava" un "problema" surgido de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, ya que mediante las prórrogas "no se contemplan" cantidades específicas destinadas a compensar el "mayor gasto" que cada año asumen las comunidades autónomas.

Por ello, ha explicado que, en función de las medidas estatales que afectan a las comunidades autónomos, "tenemos que asumir con los mismos ingresos unos nuevos gastos a cuyo nacimiento hemos sido ajenos". Por ejemplo, ha citado el incremento en subvenciones a centros especiales de empleo, en las cotizaciones de los docentes universitarios o la obligatoriedad de nuevas vacunas.

En esta línea, ha asegurado que el gasto sanitario de Cantabria "ahora mismo es imparable", debido a que "la gente cada vez dura más, cada vez tiene mejor calidad de vida y, por tanto, los tratamientos en servicios sociales y en farmacia tienen unos costes exponenciales que hay que darle solución".

Para atajarlo, Agüeros ha apostado por poner a todas las comunidades autónomas en común los gastos "y que con el dinero de todos los impuestos de los españoles lo destinemos prioritariamente a esas políticas públicas de sanidad, educación y servicios sociales".