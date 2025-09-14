Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, falleció por un infarto

Archivo - El exdelegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez.- Archivo - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado del Gobierno en Cantabria Agustín Ibáñez, de 72 años y vecino de Santoña, falleció a última hora de este viernes como consecuencia de un infarto, según han informado fuentes familiares a Europa Press.

Ibáñez, que fue delegado entre 2004 y 2011, iba conduciendo en moto sobre las 20.15 horas en la carretera autonómica CA-455, próximo al punto kilométrico 1 que une Omoño y San Mamés de Meruelo, cuando empezó a sentirse mal y paró su conducción. Sin embargo, el infarto fue fulminate.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del exdelegado.