Agustín Molleda gana las primarias y será el candidato socialista a la Alcaldía de Torrelavega

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda - PSOE - Archivo

SANTANDER 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cantabria y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, ha resultado ganador de las primarias de este domingo y será el candidato socialista a la Alcaldía de Torrelavega en las elecciones municipales de 2027.

Molleda ha recibido 490 votos (61,25 por ciento) frente a los 310 (38,75%) del teniente de alcalde de Torrelavega y secretario general de la agrupación de la capital del Besaya, José Luis Urraca. Además, se han registrado nueve votaciones nulas.

La votación se ha desarrollado entre las 10.00 y las 20.00 horas en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), ubicado en la ciudad torrelaveguense, ha informado el PSOE, una vez finalizado el recuento.

Estaban llamados a votar los 969 militantes, afiliados y afiliados a las Juventudes Socialistas de Torrelavega censados antes del 1 de junio de 2026.