Agustín Molleda: "Soy consciente de que ganaré las primarias" del PSOE en Torrelavega

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda - PSOE - Archivo

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cantabria y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, se ha mostrado seguro de que ganará las primarias del partido en Torrelavega para elegir al candidato a la Alcaldía en los comicios de 2027, proceso interno al que también concurre el líder del partido en la ciudad y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, José Luis Urraca Casal.

"Soy consciente de que ganaré las primarias", ha sentenciado Molleda en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha precisado que su objetivo no se queda en ser cabeza de lista de los socialistas en la segunda ciudad más grande de la región, sino que aspira a ser regidor de la capital del Besaya.

"No quiero ser candidato, quiero ser el alcalde de esta ciudad", ha afirmado durante la entrevista, concedida a la citada emisora en la Plaza Mayor de Torrelavega, en la que ha admitido que sería un "fracaso" no hacerse con el bastón de mando: "Cualquier cosa que no sea ganar las elecciones es un fracaso".

Molleda y Urraca presentaron su candidatura a las primarias el pasado 3 de julio y antes del día 11 deberán presentar los avales necesarios, un mínimo del 15 por ciento y un máximo del 20% de apoyos de la militancia torrelaveguense. Las votaciones serán el 19 de julio, cuando se conocerá el resultado, un día "vital" para el responsable de Organización de los socialistas cántabros.

Al hilo, y a propósito del incremento de las afiliaciones en la agrupación del PSOE de Torrelavega en los últimos meses, Molleda ha señalado que se ha pasado de unos 250 militantes a cerca de 900, y aunque ha admitido que ese aumento "no es casualidad", ha precisado que las afiliaciones "no pertenecen ni a uno ni a otro lado", sino al partido. También ha reconocido haber promovido reuniones y encuentros para sumar apoyos a su proyecto.

En cualquier caso, espera que los afiliados elijan "la mejor" opción y "la más ilusionante", y ha añadido al respecto que Torrelavega "necesita un impulso y un proyecto político".

Cuando registró su candidatura, explicó que lo hacía para "recuperar" la ciudad y su "grandeza" desde un PSOE "unido", que "supere los personalismos y no mire por el retrovisor de nada ni de nadie". Mientras, Urraca Casal basó su proyecto en "la honradez, la experiencia de gestión y en un equipo solvente, alejado de escándalos" y con una trayectoria "intachable".

Con estas últimas palabras, el secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal en el Consistorio aludía, aunque no de forma explícita, a polémicas que en los últimos meses han salpicado a Molleda, como las plazas fijas que él y su hermana obtuvieron en el Ayuntamiento de Cartes bajo su mandato o la conversión de una cuadra en vivienda promovida por su madre cuando él era alcalde y cuya legalización fue denegada por el Gobierno regional.

BURUAGA, "LA PRIMA DE PINOCHO".

En la entrevista, el socialista ha defendido la legalidad de ambos asuntos y ha remarcado que no existe "ninguna" denuncia o sentencia relacionado con ninguno de ellos. Y ha achacado las críticas recibidas por estos temas a una "operación" política y de "desgaste" organizada contra él para perjudicarle, detrás de la cual ha señalado a la presidenta cántabra y líder del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, a la que se ha referido como "la prima de Pinocho".

"La 'prima de Pinocho' me dijo: 'Nos vas a hacer mucho daño en Torrelavega, tengo que desgastarte'", ha relatado Molleda, que llevó a la 'popular' a los tribunales por tildar de "corrupción de libro" el asunto de las plazas laborales obtenidas por él y su hermana. Hubo un acto de conciliación al que no acudió ninguno de los dos y el socialista no interpuso la querella anunciada.

PEDRO SÁNCHEZ, EL PRINCIPAL ACTIVO DEL PSOE.

Finalmente, en clave nacional, Agustín Molleda ha asegurado sentir "vergüenza", "indignación" y "decepción" por las informaciones relacionadas con Leire Díez, exsecretaria del PSOE de Vega de Pas, donde fue concejala, relacionadas con presuntas tramas de corrupción, aunque ha defendido la presunción de inocencia y se ha mostrado confiado en la Justicia.

Y ha expresado su respaldo al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que es "el principal activo político" del partido en la actualidad y "sin duda" alguna, ha concluido.