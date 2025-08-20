AIGAS denuncia 25 ataques de lobo en la zona pasiega en los últimos días

La organización agraria asegura que en esta comarca no se ha realizado ninguna extracción de ejemplares

La organización agraria AIGAS-La Unión ha denunciado que en la zona pasiega se han registrado en los últimos días unos 25 ataques de lobo, que han afectado principalmente a caballos, aunque también en menor medida a animales bovinos.

Estos ataques se han producido en fincas privativas, cercanas a núcleos de población, y no en terrenos comunales, lo que refleja "los cambios en el comportamiento depredador del lobo que ya no teme acercarse a los pueblos y entrar en fincas", ha señalado AIGAS en un comunicado.

La organización ha indicado que desde que la Consejería de Desarrollo Rural acordó retomar el Plan de Gestión del Lobo -tras su salida del LESPRE- y la extracción de 41 ejemplares (20% de la población) y hasta principios de este mes se han extraído 5 en Campoo, 5 en la zona del Besaya, 4 en ela del Saja, 5 en la del Nansa y 1 en el área Asón-Miera, "pero ninguno en la zona pasiega, con lo que la presión en el número de ataques y bajas no se ha visto disminuido".

A esto se suma que "no se han recibido aún resoluciones de daños por fauna salvaje, ni en el 2024 ni en lo que llevamos de 2025", ha apuntado la organización.

UNIR FUERZAS PARA APOYAR AL SECTOR GANADERO

AIGAS-La Unión se ha referido también al cruce de acusaciones de distintas formaciones a propósito de la presentación de alegaciones al plan de gestión.

Considera que "no es el momento de que los diferentes partidos políticos aprovechen esta dramática situación para poder echarse en cara sus posturas", por lo que ha solicitado que "de una vez por todas unan sus fuerzas para apoyar al sector ganadero" en la región.

Asimismo, ha invitado a las organizaciones ecologistas a que "reconsideren su actitud" al abandonar la Mesa del Lobo -Arca y Ecologistas en Acción dejaron el grupo de trabajo al iniciarse las primeras extracciones- de modo que "se pueda continuar trabajando en la búsqueda de soluciones claras y reales que permitan el ejercicio de la actividad ganadera en extensivo", que a día de hoy es "inviable" mantener.