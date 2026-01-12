El alcalde de Arnuero pide al Papa que visite Isla con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2028

Archivo - Isla.- Archivo - CIT - Archivo

ARNUERO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio cántabro de Arnuero, José Manuel Igual, ha enviado este lunes, 12 de enero, una carta al nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, en la que solicita al Papa León XIV que visite la localidad de Isla o, en el caso de que no pueda, le reciba en el Vaticano, como parte de los actos del Año Jubilar Lebaniego de 2028.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el regidor felicita al nuevo nuncio por su reciente nombramiento y le solicita, igualmente, una entrevista para explicarle el dossier que acompaña en la carta, en el que se adjuntan documentos y recortes de prensa sobre la descendencia del Papa por línea materna de la localidad de Isla.

El alcalde recuerda en la carta que se enteró por el periódico The New York Times de que Su Santidad tenía antepasados de Isla, pueblo que del que Igual también es presidente de la Junta Vecinal. Hecho tras el cual el Consistorio encargó un estudio para "certificar" las raíces de Isla del Papa León XIV.

Además, el regidor indica en la misiva que el Papa ya dispone del escudo heráldico de Isla, tras ser entregado por una periodista, hecho que "llena de orgullo a todos los vecinos y a toda Cantabria".

También señala la circunstancia de que hace 25 años, en 2001, Rosario de Soano, del Ayuntamiento de Arnuero, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, efeméride que será recordada "de manera especial" en 2026, tal como acordó el pasado diciembre la Junta de Gobierno Local del municipio.

Finalmente, Igual, aprovechando estas fechas y a la espera de verse personalmente, desea al nuncio unas felices fiestas y sus mejores deseos para 2026.

El obispo de Santander, Arturo Ros, ya manifestó en diciembre que veía "muy difícil" que el Papa León XIV llegara a Cantabria en su primera visita a España.

Posteriormente, el pasado viernes, se conoció que Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje de Su Santidad a España este año, según figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal y el Vaticano que se enviará al Pontífice para aportar sus "matices".

De esta forma, el alcalde de Arnuero tiene la "esperanza" de que el Papa visite Cantabria, en concreto la localidad de Isla, si regresa a España en 2028 con motivo del Año Jubilar. "Toda la gente está entusiasmada", ha manifestado Igual en declaraciones a esta agencia.