El alcalde de Astillero propone que los bolos formen parte de la programación educativa de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), ha reclamado al Gobierno de Cantabria (PP) que incorpore los bolos a la programación educativa y asuma un "compromiso efectivo" con la transmisión de esta tradición.

La reivindicación se escuchará este sábado, 21 de noviembre, en una nueva edición del Premio Muslera, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la Sala Bretón y homenajeará a Toño Gómez, ha avanzado este viernes el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Astillero lleva años organizando un torneo escolar de bolos en el que participan alumnos de todos los colegios y respalda las iniciativas impulsadas por los propios centros.

Soberón considera que ese esfuerzo que llevan a cabo los ayuntamientos o los propios centros escolares debe contar "con el respaldo y el liderazgo" del Gobierno de Cantabria, "que actualmente no existe para que todo aquello que suponga mantener viva la esencia de la región perdure en el tiempo".

Soberón ha insistido en que "los bolos son deporte, cultura y ADN de Cantabria. Si queremos potenciarles, deben vivirse desde bien pequeños. Si nosotros no cuidamos lo nuestro, ¿quién lo va a hacer?", se ha preguntado.