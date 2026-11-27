Imagen del suceso.- Archivo - EUROPA PRESS

CAMARGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, confía en que la investigación sobre la muerte del joven de 26 años, que recibió una puñalada en Muriedas (Camargo) en la madrugada del domingo 15 de noviembre, concluya "en los próximos días".

Así lo ha manifestado el regidor este viernes a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que la Policía Judicial de la Guardia Civil continúa realizando las pesquisas oportunas para tratar de esclarecer los hechos, por los que hasta la fecha no hay detenidos.

Movellán ha indicado que está "continuamente" en comunicación con la Benemérita y los trabajos de la investigación están "siguiendo su rumbo", si bien ha apuntado que la información es "limitada" debido a que existe secreto de sumario judicial.

Asimismo, ha añadido que también está en contacto con la familia del fallecido, a la que ha trasladado sus condolencias en primera persona y se ha puesto a su disposición.

El alcalde ha avanzado que ha vuelto a pedir a la Delegación del Gobierno que se incremente el número de efectivos de la Guardia Civil en el municipio.

Se trata de una petición que ha formulado en "numerosas ocasiones" durante la legislatura, cada vez que se ha celebrado una Junta Local de Seguridad y que ha reiterado nuevamente la semana pasada, ha destacado.

En esta última ocasión, según el regidor, le han contestado que se ha traslado su petición a la 13 comandancia de la Guardia Civil de Cantabria.

"Es necesario que Camargo tenga patrullas permanentes y que haya dispositivos de prevención permanentes", ha defendido Movellán, que ha subrayado que durante toda la legislatura ha trabajado en reforzar la seguridad en el municipio.

Finalmente, ha puesto en valor la "gran profesionalidad" de los guardias civiles.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Sobre las 3.30 horas del domingo día 15, la Benemérita recibió una llamada alertando de que una persona había recibido una puñalada en la avenida de Bilbao y acudió a la zona.

Al llegar al lugar, los agentes intentaron realizar maniobras de reanimación al joven sin éxito, y su Unidad Orgánica de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación.

En el momento de los hechos el fallecido se encontraba acompañado de una persona, si bien ésta se encontraba "en un estado de embriaguez importante" y no facilitó información.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, indicó entonces que las indagaciones se centraban en intentar localizar a testigos, revisar cámaras de la zona, hablar con allegados y reconstruir las horas antes del "fatal desenlace" por si pudiera dar alguna pista de lo sucedido.