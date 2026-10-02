El alcalde de Laredo expulsa del equipo de Gobierno al edil de OLA involucrado en la visita al burdel chino

Archivo - Benito Ortiz. Foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE LAREDO - Archivo

LAREDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha expulsado del equipo de Gobierno municipal a Benito Ortiz, concejal de Ola Cantabria involucrado en la visita a un burdel en China durante un viaje institucional en 2011 y le releva de sus funciones como concejal de Vivienda, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Relación con el Mundo de la Mar y Contratación.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa convocada este mismo viernes y en la que González ha comunicado, entre lágrimas, que ha sido "una de las decisiones más difíciles" que ha tenido que tomar como alcalde.

Y es que, según ha dicho, le "duele" tomarla porque conoce "muy bien a la persona que hay detrás del concejal", sabe "de las horas que le ha dedicado al Ayuntamiento sin estar liberado" y por la "relación de amistad" que le une a Ortiz, que cuando se produjo el viaje en cuestión era del PP y concejal de Hacienda.

"Como alcalde tengo que separar lo personal de mi responsabilidad institucional y considero que por encima de cualquier relación personal, de amistad o de afecto, está mi obligación de actuar pensando en la Laredo, en los vecinos y en la institución que represento", ha dicho.

González ha asegurado que Ortiz, cuando han hablado del asunto, "ha sido completamente sincero conmigo". "Me ha explicado su versión de los hechos y yo le creo. Así que, en mi opinión, se está produciendo un juicio mediático que está siendo especialmente injusto con él y con su familia. Se ha descontextualizado muchísimo", ha opinado el regidor.

La visita al burdel hace quince años se ha destapado esta semana con la publicación de una noticia en El Correo y El Diario Montañés sobre un audio en el que Ortiz relataría su experiencia en el club, al que habría acudido junto a Ramón Arenas, entonces edil de Organización por el PP (en la actualidad es portavoz de Unidos x Laredo y concejal de la oposición) y el exalcalde 'popular' Ángel Vega.

Al actual alcalde, esa publicación le parece "más una cacería" hacia Laredo, hacia el equipo de Gobierno e incluso hacia él mismo que "un ejercicio de información".