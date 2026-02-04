La alcaldesa de Cartes pide perdón y se compromete a acoger a los menores en el municipio

Alcaldesa de Cartes. - ALCALDESA DE CARTES

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha pedido perdón por "todo lo que está sucediendo" en torno a un tema "tan sensible" como es el centro de menores que el Gobierno de Cantabria ha habilitado en el Camino Real para acoger, en principio, a 18 migrantes no acompañados.

Así lo ha trasladado la regidora este miércoles en su cuenta de Facebook, en la que ha perdido perdón con "humildad y sinceridad" y desde "la responsabilidad y el compromiso" de acoger a esos menores en el municipio "antes, ahora y en el futuro", ha dicho.

Cueto ha señalado que su "máxima prioridad" es el bienestar y protección de estos menores, "para que encuentren en nuestro pueblo las oportunidades de vida que se merecen".

La alcaldesa ha publicado este mensaje en sus redes sociales sobre las 13.00 horas, mientras el secretario general del PSOE-PSC, Pedro Casares, ofrecía una rueda de prensa a los medios en la que también pedía "perdón en nombre de otros" y criticaba que el Consistorio de Cartes se había "equivocado" y "precipitado", si bien ha dicho que no contempla la expulsión de la regidora del partido.